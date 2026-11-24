La exconductora de televisión Inés Gómez-Mont Arena aceptó su salida voluntaria y fue removida de Estados Unidos el lunes 23 de noviembre, esto fue informado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). La mexicana fue detenida por autoridades migratorias el pasado 30 de octubre.

De acuerdo con la información del departamento, Gómez Mont quien cuenta con órdenes de aprehensión en México por su posible participación en delitos relacionados con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, logró salir del centro de detención estadounidense donde se encontraba.

Noticia Destacada Detienen en Florida a la conductora de televisión Inés Gómez Mont

Inés Gómez Mont sale de Estados Unidos al aceptar su salida

De acuerdo con el reporte oficial del DHS, la salida se concretó tras un proceso derivado de irregularidades en su estancia migratoria. La dependencia detalló que Gómez Mont ingresó de manera legal a territorio estadounidense el 13 de enero de 2021 mediante un permiso temporal; sin embargo, permaneció en el país de forma irregular.

La exconductora permaneció dentro del país después de que su permiso venciera el 14 de abril de ese mismo año. Previo a su remoción, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a Inés Gómez Mont el pasado 30 de octubre de 2026 en Miami, Florida.

Inés Gómez Mont salió de Estados Unidos. La exconductora aceptó la salida voluntaria y fue removida del país el 23 de noviembre, informó la vocería del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Fue detenida por ICE el 30 de octubre en Miami por su situación migratoria. En México, la FGR mantiene en su contra tres órdenes de aprehensión: una por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y dos por defraudación fiscal equiparada. #Alguienlotienequedecir #JLMNoticias #Aguascalientes — José Luis Morales (@JLMNoticias) November 24, 2026

Tras su detención, fue trasladada al centro de detención Broward Transitional Center, ubicado en Pompano Beach, espacio en donde permaneció recluida hasta que obtuvo su libertad tras realizar el pago de una fianza. Actualmente se desconoce su paradero.