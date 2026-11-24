La lluvia que generó la llegada del Frente frío número seis de la temporada provocó la tarde de este martes una inundación en el malecón Rueda Medina, y en la confluencia Hidalgo y Abasolo del Centro Histórico, así como la afectación de varias calles populares.

Protección Civil activó protocolo de seguridad para evitar el desborde de las lagunas Salina Grande y Salina Chica al encender las bombas de desagüe al mar, es el tercer operativo desde a principios de septiembre cuando se realizó la primera descarga al mar por varios miles de metros cúbicos.

En tanto, la Capitanía de Puerto había autorizado desde las 9:00 horas de este martes la restricción de la navegación menor, por el incremento de la fuerza de los vientos del Norte sobre el Canal de Yucatán, al arreciar su intensidad para alcanzar hasta 54 km/h de racha en la tarde de este miércoles, según pronósticos oficiales y de plataformas digitales.

El área meteorológica de la Secretaría de Marina (Semar) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como plataformas digitales Windy y Windguru, que monitorean las condiciones meteorológicas de la región, coinciden que hasta el jueves tendría fuerte efecto del fenómeno. Se prevé la suspensión del servicio turístico en barcos de recreo en estos dos días.

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José María Morelos

Pese a que al filo del mediodía amagó con llover en la ciudad, hasta ahora no se ha registrado más que una lluvia muy fina. Y eso que se mantuvo nublado hasta poco después de las 14:00 horas.

Hasta el momento, ya se ve un cielo más despejado con algo de sol por ratos. Hay pronósticos de lluvias, pero no se ha registrado nada.

Lo que sí se siente en el ambiente es algo de fresco, eso indica que muy probablemente al entrar la noche refresque más el medio y haga frío la mañana del miércoles.