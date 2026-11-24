Un operador del transporte público de la ruta R1 de MOBI fue sancionado por utilizar su teléfono celular mientras conducía en la Zona Hotelera de Cancún, luego de que imágenes de la conducta fueran difundidas en redes sociales.

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El caso se dio a conocer este martes 24 de noviembre, cuando comenzaron a circular fotografías del conductor utilizando el dispositivo móvil mientras manejaba una unidad de transporte público.

Tras la difusión, el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO) informó que aplicó sanciones administrativas tanto al operador como a la empresa prestadora del servicio.

Además, el conductor recibió una amonestación y fue canalizado a capacitación, como parte de las medidas adoptadas por la dependencia para evitar que vuelva a incurrir en esta conducta.

El Instituto advirtió que, en caso de reincidencia, podría cancelar la licencia del operador para conducir unidades de transporte público y darlo de baja definitivamente de MOBI y de otras modalidades del servicio.

IMOVEQROO también pidió a los usuarios reportar irregularidades o incidentes relacionados con el transporte público mediante WhatsApp, al número 983 185 3403, correspondiente al chatbot de la dependencia.

IMOVEQROO confirmó que aplicó sanciones administrativas al operador y a la empresa prestadora del servicio.

Para facilitar la atención de los reportes, recomendó proporcionar el número de ruta, el número económico de la unidad, así como el lugar y la hora en que ocurrió el incidente.

JGH