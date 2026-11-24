El pavimento mojado por la lluvia y una maniobra de frenado brusco habrían provocado que el operador perdiera el control de la pesada unidad; el conductor resultó ileso, pero fue necesario utilizar dos grúas para retirar el tractocamión.

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Un accidente carretero se registró la tarde de este martes sobre el tramo Ciudad del Carmen Puerto Rico, donde una pipa utilizada para el transporte de asfalto terminó fuera de la cinta de rodamiento y derribó un poste de concreto propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, lo que generó daños materiales y afectaciones momentáneas a la circulación vehicular.

Los hechos ocurrieron a escasos metros de la comunidad de Puerto Rico, a la altura del rancho conocido como Los Lirios, donde el operador, identificado como Jesús, conducía un tractocamión International de color blanco, perteneciente a la empresa Alisur Asfálticos del Sureste. De acuerdo con los datos de la unidad, se trataba de un vehículo destinado al transporte de carga federal.

La pesada unidad terminó sobre el acotamiento y derribó un poste de concreto de la CFE. / Israel Lozano

Según la versión proporcionada por el conductor, mientras circulaba por este tramo carretero, la unidad que avanzaba delante de él habría presentado problemas con su carga, por lo que, ante el riesgo de que esta cayera sobre la carretera, decidió frenar bruscamente para evitar una posible colisión. Sin embargo, las condiciones del pavimento, que se encontraba mojado por la lluvia, aunado a la presencia de aceite derramado sobre la superficie de rodamiento, habrían ocasionado que perdiera el control de la pesada unidad.

Tras derrapar, el tractocamión salió de la carretera y terminó sobre el acotamiento, donde impactó y derribó un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad.

A pesar de lo aparatoso del percance y de los daños ocasionados a la infraestructura eléctrica, el operador logró salir por sus propios medios y no presentó lesiones, aunque terminó visiblemente asustado por lo sucedido.

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional, quienes tomaron conocimiento del accidente y procedieron a delimitar la zona para prevenir otro percance, mientras se esperaba la intervención de las compañías aseguradoras y del personal de la CFE, que tendría que evaluar los daños ocasionados al poste y realizar las acciones correspondientes para el restablecimiento de la infraestructura afectada, así como el deslinde de responsabilidades.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron para atender el accidente y asegurar la zona. / Israel Lozano

Debido a las dimensiones y al peso de la unidad, fueron necesarias al menos dos grúas para realizar las maniobras de retiro, trabajos que se prolongaron durante varias horas y ocasionaron ligeras afectaciones al tránsito vehicular en este tramo. Finalmente, las labores permitieron liberar la zona, mientras las autoridades correspondientes continuaban con los procedimientos para determinar las responsabilidades derivadas del accidente.

JGH