Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes” y uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, murió este domingo 15 de noviembre de 2026, a los 80 años, en Jalisco.

Su fallecimiento ocurrió dos días después de ser trasladado de emergencia desde el complejo penitenciario de Puente Grande a un hospital privado, debido a complicaciones en su estado de salud. Hasta el momento, no se ha confirmado la causa exacta de su muerte.

Noticia Destacada Reportan la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, a los 80 años

Originario de Culiacán, Sinaloa, donde nació en 1946, Félix Gallardo trabajó durante su juventud en la Policía Judicial Estatal y posteriormente se incorporó a las actividades del narcotráfico.

¿Quién fue Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara que murió a los 80 años?

Durante la década de 1970 se estableció en Guadalajara, donde consolidó una organización criminal junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”.

El Cártel de Guadalajara se convirtió en una de las estructuras más poderosas del narcotráfico en México durante los años setenta y ochenta. Bajo su liderazgo, la organización desarrolló rutas para trasladar marihuana, cocaína y otras drogas hacia Estados Unidos, además de establecer vínculos con grupos criminales de Colombia.

¿Quién fue Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara que murió a los 80 años?

Su trayectoria quedó marcada por el asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), ocurrido en 1985. Félix Gallardo fue detenido el 8 de abril de 1989 en Guadalajara y posteriormente recibió condenas que sumaron 77 años de prisión por diversos delitos, entre ellos su responsabilidad en el caso del agente estadounidense.

Noticia Destacada Trasladan a un hospital a Miguel Ángel Félix Gallardo "El Jefe de Jefes", fundador del cártel de Guadalajara

Desde entonces permaneció bajo custodia de las autoridades mexicanas. En 2022 obtuvo una resolución judicial para continuar su condena bajo prisión domiciliaria debido a su estado de salud; sin embargo, el beneficio no se concretó y permaneció recluido en Puente Grande hasta su traslado hospitalario el pasado 13 de noviembre.

Su muerte pone fin a la historia de uno de los personajes que marcaron la expansión del narcotráfico en México durante el siglo XX.