Reportan la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, a los 80 años

Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes” y considerado uno de los principales fundadores del Cártel de Guadalajara, murió a los 80 años.

El narcotraficante mexicano se encontraba recluido en el penal de Puente Grande, Jalisco, donde cumplía una condena de 37 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico y el asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985.

Noticia Destacada Trasladan a un hospital a Miguel Ángel Félix Gallardo "El Jefe de Jefes", fundador del cártel de Guadalajara

Félix Gallardo fue una de las figuras centrales del narcotráfico en México durante las décadas de 1970 y 1980.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias del posible fallecimiento.

La información permanece a la espera de mayores precisiones por parte de las autoridades penitenciarias o instancias correspondientes.