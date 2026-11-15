Choque entre auto y moto deja daños materiales en la colonia Belisario Domínguez

Un aparatoso accidente de tránsito entre un automóvil particular y una motocicleta se registró durante la tarde sobre la avenida Belisario Domínguez, en el cruce con la calle Aguamarina, en la colonia Belisario Domínguez, en Ciudad del Carmen.

El fuerte encontronazo dejó cuantiosos daños materiales en ambas unidades, además de generar una afectación momentánea a la circulación vehicular. Afortunadamente, el percance no dejó personas con lesiones de consideración.

De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, el accidente ocurrió cuando el conductor de una motocicleta de la marca Italika, color negro y sin placa de circulación, avanzaba sobre la avenida Belisario Domínguez con dirección hacia Plaza Palmira.

Noticia Destacada Aguas residuales de una bodega dañan calles de la colonia La Playa en Champotón

El motociclista presuntamente circulaba con preferencia de paso y continuaba su trayectoria cuando, al aproximarse al cruce con la calle Aguamarina, se encontró repentinamente con un automóvil que intentaba incorporarse a dicha avenida.

Se trataba de un vehículo Dodge Attitude, color rojo, con placas de circulación DHX-886-B del estado de Campeche, cuyo conductor pretendía incorporarse a la avenida Belisario Domínguez. Sin embargo, al realizar la maniobra aparentemente sin las debidas precauciones, terminó atravesándose en el camino del motociclista, quien no tuvo oportunidad de detenerse a tiempo para evitar la colisión.

Como consecuencia, ambas unidades protagonizaron un fuerte impacto frontal que provocó que el motociclista y la motocicleta golpearan contra el cofre del automóvil, dejando daños visibles en la carrocería de los vehículos involucrados.

Tras el choque, el conductor de la motocicleta quedó momentáneamente en el sitio, mientras algunos automovilistas y personas que se encontraban cerca se percataron de lo ocurrido.

Noticia Destacada Ciudad del Carmen concentra la mayor incidencia delictiva en Campeche con 673 carpetas de investigación

A pesar de lo aparatoso del accidente, el motociclista logró salir por sus propios medios y únicamente manifestó un ligero golpe y dolor en la región abdominal. Debido a que no presentaba lesiones que ameritaran atención inmediata, no fue necesario su traslado a un hospital ni la intervención de paramédicos para brindarle atención prehospitalaria.

Minutos después, los conductores involucrados comenzaron a dialogar para buscar una solución a los daños ocasionados, por lo que solicitaron la intervención de sus respectivas aseguradoras con la finalidad de llegar a un acuerdo y evitar que el caso fuera turnado ante otras instancias.

Finalmente, elementos de Vialidad y peritos de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance, realizar las diligencias correspondientes y llevar a cabo el deslinde de responsabilidades.

Asimismo, solicitaron a los involucrados orillar sus vehículos para liberar la circulación sobre la avenida, que se vio parcialmente afectada mientras se realizaban las actuaciones correspondientes.