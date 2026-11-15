Doña Alegría recuerda la muerte de su hijo Toño de Nigris en ‘La Mansión VIP’

Doña Alegría, madre de Poncho de Nigris, protagonizó un triste momento dentro de la segunda temporada del reality show ‘La Mansión VIP’. Durante una conversación con sus compañeros, Leticia Guajardo recordó el fallecimiento de su hijo, el exfutbolista Antonio “Toño” de Nigris, ocurrido hace casi 17 años.

Fue en medio de una plática con otros participantes del programa producido por el creador de contenido HotSpanish que la matriarca de la familia De Nigris habló abiertamente sobre el profundo impacto que le dejó perder a uno de sus hijos y la manera en que recibió la noticia.

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¿Qué contó Doña Alegría sobre la muerte de su hijo Toño de Nigris?

Según relató Doña Alegría, el aviso no llegó de inmediato a sus manos cuando ocurrieron los hechos en Europa. “Me mandan al hospital, pero en el hospital ya estaba muerto. Ay, horrible. Y a mí no me hablaron hasta después”, expresó frente a los habitantes mientras reconstruía aquel episodio.

Visiblemente conmovida, Guajardo compartió el dolor que persiste a pesar del paso del tiempo y lanzó una reflexión sobre la pérdida de un hijo: “Y lo peor que te puede pasar en la vida es que se te muera un hijo. Es lo peor”, afirmó, añadiendo, además: “A nadie se lo deseo, ni a mi peor enemigo”.

Doña Alegría se rompe al recordar la muerte de su hijo Toño 💔 definitivamente es una de las mujeres mas fuertes y aún así hay personas que la quieren funar 🫵🏻 #LamansionVIP2 https://t.co/8rFsmgaNJO — Yinyang Aldron ☯️ (@SoLongAldronxx) November 15, 2026

De igual manera, Leticia recordó los difíciles momentos posteriores al deceso, señalando que en un principio no quería encargarse de recoger el cuerpo. Ante la situación, fue su otro hijo, el conductor Poncho de Nigris, quien viajó hasta Grecia para encargarse de los trámites correspondientes y acompañar el traslado de los restos de su hermano a México.

¿Cómo falleció Antonio “Toño” de Nigris, hijo de Doña Alegría?

Antonio “Toño” de Nigris, también apodado “El Tano”, falleció a los 31 años de edad durante la madrugada del 16 de noviembre de 2009 en Lárisa, Grecia, ciudad en la que residía mientras militaba en el club AE Larisa.

De acuerdo con los reportes médicos difundidos tras su muerte, el futbolista despertó con fuertes dolores en el pecho y, aunque su esposa Sonia Guerra solicitó una ambulancia, perdió la vida a causa de un problema cardíaco durante el traslado al hospital.

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