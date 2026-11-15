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Campesinos alistan bloqueos carreteros en cinco estados para el 17 de noviembre

Las movilizaciones se realizarán en 25 puntos de Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Campeche y Jalisco para exigir al Gobierno federal el cumplimiento de acuerdos y apoyos al sector agrícola.

Por Redacción Por Esto!

15 de nov de 2026

1 min

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Campesinos alistan bloqueos carreteros en cinco estados para el 17 de noviembre
Campesinos alistan bloqueos carreteros en cinco estados para el 17 de noviembre / Por Esto!

Organizaciones agrícolas preparan una jornada de protestas para el próximo martes 17 de noviembre de 2026, con presencia en carreteras, autopistas, casetas y oficinas públicas de cinco estados del país.

La convocatoria, difundida por la Confederación Agropecuaria de México, señala que las movilizaciones responden al incumplimiento de los compromisos que, según los productores, fueron establecidos el 22 de octubre durante una reunión con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Los manifestantes prevén instalarse en aproximadamente 25 puntos de Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Campeche y Jalisco. Guanajuato concentrará la mayor cantidad de sitios, con cierres y concentraciones en las carreteras 45, 90, 57, Irapuato-Silao, Irapuato-Salamanca y León-Aguascalientes, entre otras vialidades.

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En Querétaro, la protesta se contempla en la carretera federal 57, a la altura de la caseta de Palmillas; mientras que en Michoacán se anunciaron acciones en las casetas de Vista Hermosa y en la carretera Vista Hermosa-La Piedad. En Campeche, la movilización se realizaría en las oficinas de la Sader.

Por su parte, en Jalisco se prevén concentraciones en cinco tramos carreteros, entre ellos Guadalajara-Colima, Guadalajara-Nogales y Guadalajara-México.

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Entre las principales exigencias del sector están una respuesta a los apoyos agrícolas, mejores condiciones para la comercialización de granos y el pago de adeudos de programas destinados al campo.

La convocatoria no establece horarios generales para el inicio o conclusión de las protestas, por lo que las posibles afectaciones viales dependerán de la participación de los productores en cada punto.

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