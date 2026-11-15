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Muere hombre ahogado en el muelle de Telchac Puerto, Yucatán

El hombre, de entre 30 y 35 años, fue rescatado sin signos vitales por cuerpos de emergencia; antes de ingresar al mar dejó sus pertenencias en la calle 20, entre 19 y 17.

Por Redacción Por Esto!

15 de nov de 2026

1 min

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Muere hombre ahogado en el muelle de Telchac Puerto, Yucatán
Muere hombre ahogado en el muelle de Telchac Puerto, Yucatán / Por Esto!

Un hombre de aproximadamente 30 a 35 años perdió la vida la tarde de este domingo tras ingresar al mar y tener dificultades para mantenerse a flote en el muelle de Telchac Puerto, Yucatán.

De acuerdo con los primeros reportes, antes de entrar al agua dejó un casco, las llaves de una motocicleta y un teléfono celular sobre el muelle, ubicado en la calle 20, entre 19 y 17. Al percatarse de que no podía salir, testigos solicitaron apoyo a los números de emergencia.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), policías, bomberos y rescatistas participaron en las labores de búsqueda. Minutos después, el hombre fue localizado flotando y recuperado; sin embargo, ya no presentaba signos vitales.

El cuerpo fue trasladado al puerto de abrigo para las diligencias correspondientes, mientras la Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

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Tras lo ocurrido, habitantes señalaron la necesidad de reforzar la vigilancia en el muelle para atender posibles emergencias.

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