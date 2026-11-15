Niña dormida dentro de un automóvil movilizó a policías en Tulum; pensaron que estaba incosciente

Momentos de incertidumbre se vivieron en el estacionamiento de un supermercado de la cabecera municipal, luego de que una niña de aproximadamente ocho años permaneciera aparentemente inconsciente dentro de un automóvil, sin reaccionar a los intentos por despertarla, situación que provocó la intervención de elementos de las policías Municipal y Estatal.

Los hechos se registraron en el estacionamiento de Súper Aki, localizado en la intersección de las avenidas Cobá y Tulum, donde la presencia de las unidades policiacas llamó la atención de las personas que se encontraban realizando sus compras. La preocupación surgió cuando se observó que la menor permanecía inmóvil en el asiento del vehículo, pese a los ruidos y movimientos realizados desde el exterior.

Noticia Destacada Mujer queda grave tras choque de taxi en carretera Puerto Aventuras-Tulum

Según la información obtenida en el lugar, el padre había ingresado al establecimiento para adquirir algunos productos, dejando a su hija dentro del automóvil con el sistema de aire acondicionado funcionando y las puertas cerradas.

Sin embargo, la pequeña cayó en un sueño profundo que dificultó que respondiera a los estímulos externos, lo que inicialmente generó preocupación por su estado de salud.

Ante la incertidumbre, agentes de ambas corporaciones acudieron para verificar las condiciones de la menor.

Noticia Destacada Reportan volcadura de pipa de aguas residuales en la carretera Tulum-Playa del Carmen

Aunque desde el exterior se apreciaba que respiraba, la falta de respuesta hizo necesaria la apertura de la unidad para descartar que estuviera atravesando alguna emergencia médica.

Finalmente, los uniformados consiguieron acceder al automóvil y comprobaron que la niña únicamente se encontraba profundamente dormida, sin presentar señales aparentes de afectaciones físicas. La situación quedó controlada sin necesidad de solicitar una ambulancia ni trasladarla a un hospital.