La Federación de Periodistas de Acapulco exigió a las autoridades una investigación exhaustiva para esclarecer el asesinato de Eduardo Flores Salado, localizado sin vida la noche del sábado en la colonia Canuto Nogueda, en la zona conurbada de Acapulco, Guerrero.

A través de un posicionamiento, la organización expresó su indignación por el homicidio y pidió identificar a los responsables para que enfrenten las consecuencias legales. También solicitó que se agoten todas las líneas de investigación y se determinen las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Exigen justicia por asesinato del periodista Eduardo Flores Salado en Acapulco

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Sin embargo, la Federación precisó que, hasta el momento, no existen elementos que permitan confirmar que el asesinato constituya un atentado contra la libertad de expresión o que esté relacionado con el trabajo periodístico de Flores Salado.

El comunicador fue encontrado sin vida cerca del poblado de La Sabana y, de acuerdo con los primeros reportes, presentaba una lesión en el cuello, presuntamente por estrangulamiento. Posteriormente, sus familiares acudieron al Servicio Médico Forense para identificarlo.

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La agrupación señaló que esta precisión no resta gravedad a lo ocurrido y reiteró que el homicidio no debe quedar impune. Asimismo, llamó a las autoridades a evitar que el caso se convierta en una cifra más de violencia y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia.

Hasta ahora, no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha establecido públicamente el móvil del asesinato.