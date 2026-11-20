Marx Arriaga, extitular de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció este viernes 20 de noviembre el inicio de un “Éxodo por la Justicia y la Dignidad Laboral”, una caminata que partirá de Ciudad Juárez, Chihuahua, con destino a la Ciudad de México.

A través de su cuenta de X, Arriaga afirmó que tomó la decisión después de esperar durante 10 meses una respuesta de la SEP sobre las circunstancias de su salida de la dependencia.

El exfuncionario sostiene que fue víctima de un despido injustificado y cuestionó versiones que, según señaló, lo acusaron de negarse a incluir temas relacionados con las mujeres en los libros de texto. Estos señalamientos corresponden a la versión expresada por Arriaga.

Max Arriaga caminará de Ciudad Juárez a la CDMX

En el mensaje que acompañó con un cartel alusivo a la movilización, Arriaga aseguró que recorrerá el trayecto desde la frontera norte hasta la capital del país.

“Me arrebataron el trabajo, pero no la dignidad”, escribió al anunciar el inicio de la protesta.

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La imagen difundida por el exfuncionario identifica al 20 de noviembre como el primer día del recorrido y presenta la movilización bajo el nombre de “Éxodo por la Dignidad Laboral”.

Reclama justicia laboral para trabajadores y magisterio

Arriaga señaló que su demanda no se limita a su caso personal y planteó la movilización como un reclamo por los derechos de otros trabajadores.

“Mi reclamo es sencillo: dignidad y justicia laboral para todos los trabajadores”, expresó.

El exdirector de Materiales Educativos también vinculó su recorrido con la situación del magisterio que considera precarizado y con su postura a favor de una educación que definió como emancipadora.

Por culpa de la @SEP_mx, después de 10 meses esperando que la institución hiciera lo correcto y aclarara todo: el despido injustificado, las calumnias de que no quería incluir el tema de las mujeres en los libros de texto, la violencia en mi despido... ¡TODO! ¡Comienzo el Éxodo por la Justicia y la Dignidad Laboral! Me arrebataron el trabajo, pero no la dignidad. Las deudas pesan, pero más pesa el silencio ante la injusticia. MI RECLAMO ES SENCILLO: ¡DIGNIDAD Y JUSTICIA LABORAL PARA TODOS LOS TRABAJADORES! Caminaré de Ciudad Juárez a la Ciudad de México. Por mí, por el magisterio precarizado y por el sueño de una educación emancipadora. ¡Podrán regatearnos nuestros derechos laborales, pero jamás la dignidad de luchar! — Marx Arriaga Navarro (@MarxArriaga) November 20, 2026

Hasta el momento, el mensaje difundido por Arriaga no detalla la duración estimada de la caminata, las ciudades por las que pasará ni una fecha prevista para su llegada a la Ciudad de México.

La protesta abre así una nueva etapa en las diferencias que el exfuncionario ha expresado públicamente respecto de su salida de la SEP, mientras mantiene como eje de su movilización la exigencia de aclaraciones y justicia laboral.

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