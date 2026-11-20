La Secretaría de Marina (Semar) informó que Jesús “N”, alias “El Chendo”, e Irving “N”, alias “El Pagador”, fueron trasladados vía aérea a la Base Aeronaval del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), después de su captura en Sinaloa junto con otras cuatro personas.

De acuerdo con un mensaje difundido por la dependencia, ambos fueron trasladados posteriormente ante las autoridades competentes para continuar con los procedimientos correspondientes.

El movimiento se realizó como parte del seguimiento al operativo efectuado en el municipio de Mocorito, Sinaloa, donde fuerzas federales detuvieron a seis personas vinculadas, según las autoridades, con una célula criminal.

“El Pagador” y “El Chendo” fueron detenidos en Mocorito

En la operación previa, las autoridades identificaron a Irving “N”, alias “El Pagador”, como presunto líder de una célula criminal, mientras que Jesús “N”, “El Chendo”, fue señalado como supuesto jefe operativo del grupo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, había informado que la célula se autodenomina Fuerzas Especiales Avendaño y está vinculada con “Los Mayos”.

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Durante el operativo también fueron detenidos José Antonio “N”, Juan de Dios “N”, Manuel “N” y Brayan Alexis “N”.

Las autoridades aseguraron tres armas largas, cargadores, cartuchos, aproximadamente medio kilogramo de cristal, ocho kilogramos de cocaína y 15 radios.

Marina confirma traslado y puesta a disposición

La Semar señaló que personal de la propia dependencia y de la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo el traslado aéreo de los detenidos hacia la Ciudad de México.

Después de arribar a la Base Aeronaval del AICM, “El Pagador” y “El Chendo” fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes, que deberán continuar con las investigaciones y definir su situación jurídica.

En seguimiento a la detención de seis personas en el estado de Sinaloa, entre ellas Jesús “N”, alias “Chendo”, e Irving “N”, alias “Pagador”, presuntos líder y jefe operativo de un grupo delictivo respectivamente, el día de ayer personal de la @SEMAR_mx y de la @FGRMexico llevaron a cabo su traslado vía aérea a la Base Aeronaval en el AICM y posteriormente fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Con estas acciones, en #Marina refrendamos nuestro compromiso de trabajar coordinadamente por la seguridad de las familias mexicanas. — SEMAR México (@SEMAR_mx) November 20, 2026

La Marina indicó que estas acciones forman parte de los operativos coordinados que se mantienen en materia de seguridad en Sinaloa.

El Gabinete de Seguridad ha reportado durante noviembre distintos despliegues conjuntos en la entidad, con participación de Marina, Defensa, Guardia Nacional, SSPC y FGR.

IO