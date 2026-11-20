Sin herencias de la actual administración ni compromisos políticos, Julio Castillo Manríquez aseguró que, de ganar la dirigencia del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo” con su planilla dorada, realizará una auditoría desde el primer día de su gestión.

En entrevista exclusiva con POR ESTO!, Castillo Manríquez afirmó que su grupo no pertenece a ninguna cúpula de poder ni tiene compromisos con algún sector político.

“Herencia política no traemos, somos un grupo que no tenemos ni pertenecemos a ninguna cúpula de poder, ni tenemos compromiso con nadie”, sostuvo.

Como muestra de ello, señaló que una de sus primeras acciones será realizar una auditoría para conocer la situación financiera del sindicato, los recursos con los que cuenta y el destino que se les ha dado.

“Vamos a hacer una auditoría, no tenemos que cubrirle las espaldas a nadie; llegando el primero de enero, para saber los recursos del sindicato, dónde han parado”, expresó.

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Puntualizó que el sindicato de taxistas cuenta con empresas y negocios, entre ellos Green Line en el aeropuerto, gasolineras, antenas de telecomunicaciones y Maya Caribe. Sin embargo, señaló que se desconoce el destino de los recursos que generan, debido a que desde hace tres años la actual administración no entrega un informe financiero.

Asimismo, descartó que durante su gestión el sindicato funcione como un brazo político del Gobierno, aunque reconoció que debe existir un acercamiento con las autoridades, pues “ellos son los que ponen las reglas del juego”.

Referente a la permanencia de políticos dentro del gremio, aceptó que sí es una realidad, pero que no están al servicio de ellos y puso como ejemplo el caso del actual dirigente quien también es diputado local, pero “es porque no hay nada que se los prohíba”.

Competencia

Respecto a cómo conducirá al sindicato para adaptarlo a las nuevas tecnologías y permitirle competir con las plataformas digitales, indicó que es necesario impulsar una modernización, pues quienes no se actualizan corren el riesgo de quedar obsoletos.

“Viene una modernización, hoy quien no se moderniza o no se actualiza, queda obsoleto. Necesitamos urgentemente en el sindicato añadirnos a la tecnología para dar mejor seguridad y servicio”, manifestó.

El entrevistado consideró que el sindicato no debió perder el ritmo de transformación tecnológica y que tendría que haber evolucionado con el paso del tiempo; sin embargo, afirmó que se estancó por la falta de compromiso de sus dirigentes.

Aclaró que no está en contra de las plataformas digitales, pues reconoció que llegaron para ofrecer una competencia sana y comodidad a los usuarios. No obstante, consideró que debe ser la autoridad la encargada de regular a estas agrupaciones.

“No puede ser que hoy a Quintana Roo venga una plataforma a dar un transporte y ellos sean los autorizados de poner las tarifas, cuando tenemos leyes de movilidad claras”, señaló.

Otro aspecto que lamentó es que, aunque los taxistas quieran prestar sus servicios a través de estas plataformas, deben pagar comisiones de entre 30 y 50 por ciento.

Renovación

Para mejorar la flotilla de unidades, aseguró que han sostenido acercamientos con cámaras de comercio para gestionar créditos, aunque la intención no es recurrir a las agencias, sino negociar directamente con las armadoras.

“Es para que puedan sacar un coche y no estén pagando un 16% de intereses”, subrayó.

Añadió que, al igual que ocurre con el transporte público MOBI, que recibe un subsidio, buscarían acceder a este tipo de beneficios, al considerar que también son prestadores de un servicio público y nunca se han gestionado apoyos de esta naturaleza para el gremio.

“Hoy queremos buscar estos apoyos y que también lleguen al sindicato de taxistas”, expresó.

Víctimas de la inseguridad

Derivado de las amenazas que sufrió expresó que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra quién o quienes resulten responsables.

Castillo Manríquez señaló que las amenazas representan una situación que nunca antes había vivido en Cancún.

“Ayer tuve una amenaza muy fuerte por primera vez en mi vida en Cancún, es la primera vez que tengo una amenaza de este tipo”, manifestó.

Agregó que considera que estos mensajes están relacionados con los intereses sindicales que ha cuestionado durante su campaña. No obstante, aseguró que las amenazas no lo harán desistir de sus propuestas.

Aclaró que no está involucrándose en otros asuntos y que su planteamiento se limita a presentar propuestas y mantener una postura frontal contra la actual administración del sindicato.

“Es raro que hoy haya una amenaza de muerte por una cúpula del poder que no quiere ser auditado, que no quiere perder el poder”, subrayó.

Asimismo, aseguró que no identifica a nadie más detrás de estas amenazas que a la propia administración del sindicato de Cancún.

Finalmente, señaló que los taxistas también han sido víctimas de la inseguridad, al igual que el resto de los ciudadanos.

En cuanto a las medidas para mejorar la seguridad de usuarios y operadores, señaló que es necesario adaptarse a las nuevas tecnologías mediante la incorporación de cámaras de vigilancia y sistemas de GPS en las unidades.

También reconoció la labor de los agremiados, quienes prestan cerca de 7 millones de servicios cada año. Afirmó que no todo es negativo en el gremio y puso como ejemplo las unidades que circulan en la Zona Hotelera, donde, aseguró, los vehículos cumplen con todos los estándares de seguridad.

Sobre la capacitación del personal, indicó que esta responsabilidad no corresponde únicamente al sindicato, sino que también compete a las autoridades.

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El gremio

Actualmente, el sindicato cuenta con 9 mil 700 socios concesionarios, 8 mil 668 taxis ruleteros y 977 colectivos; sin embargo, existen 4 mil 500 placas que no están en operación.

Respecto a las matrículas que permanecen sin utilizarse, señaló que esta situación es consecuencia del abandono del sindicato por parte de sus representantes, quienes, afirmó, dejaron de cumplir con las funciones para las que fueron elegidos y utilizaron la organización como trampolín político.

Aseguró que actualmente no existen labores de verificación, supervisión ni patrullajes como los que se realizaban anteriormente. A esto, dijo, se suma el desorden en el transporte público y la falta de un padrón que permita conocer cuántos vehículos de plataformas digitales operan en la entidad.

“No hay un padrón para saber cuántos coches de plataformas están trabajando, pueden ser 10 mil o 15 mil”, señaló.

También cuestionó que dentro de la ciudad circulen cerca de 6 mil mototaxis, los cuales, aseguró, operan sin placas, sin permiso del IMOVEQROO o fuera de sus áreas autorizadas, incluso en avenidas primarias donde la ley establece que no pueden circular.

La elección del sindicato de taxistas se realizará el próximo 28 de noviembre en sus instalaciones.