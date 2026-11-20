La Península de Yucatán acumula 474 casos confirmados de sarampión en el 2026, más de 21 veces los 22 que el informe federal asigna al 2025, y 409 de ellos, 86.3%, están en Quintana Roo. Entre el 5 y el 12 de noviembre, sólo ese estado notificó contagios nuevos: tres; Yucatán y Campeche no sumaron ninguno. En lo que va del año, no hay una sola defunción por la enfermedad en la región.

Con la población de la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi, Quintana Roo tiene 19.5 casos por cada 100 mil habitantes, contra 1.9 de Yucatán y 1.9 de Campeche: una diferencia de más de diez veces. A escala nacional, los 13 mil 761 casos del 2026 que reportó la Organización Panamericana de la Salud (OPS) hasta la semana epidemiológica 43 equivalen a 10.5 por cada 100 mil habitantes. Quintana Roo queda casi al doble del promedio del país; sus dos vecinos, alrededor de una quinta parte. Son cálculos propios, con población total y cortes ligeramente distintos.

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El salto frente al 2025 es real, pero la base de comparación es pequeña. Los 22 casos que el informe federal asigna a ese año se reparten en dos en Quintana Roo, tres en Yucatán y 17 en Campeche; en noviembre del 2025, la región reportaba 17 casos en total, así que parte se clasificó después. Por eso, el aumento de 2,054.5% describe sobre todo la llegada masiva del virus a Quintana Roo, de dos a 409 casos, y no un cambio parejo en los tres estados: Campeche pasó de 17 a 18, apenas 5.9%.

Tres estados, tres brotes distintos

En Quintana Roo, el brote no fue un pico, sino una combustión lenta. Al corte del 9 de abril había 166 casos confirmados, con Benito Juárez como principal foco, seguido de Playa del Carmen, Othón P. Blanco, Tulum y Cozumel, y 353 casos probables en estudio. Para entonces, se habían aplicado más de 315 mil dosis, 84% de la meta estatal de 376 mil 596, un avance que las autoridades calificaron de “significativo, pero no suficiente”. El acumulado llegó a 368 casos a mediados de septiembre y a 386 el día 21, con una tasa de 18.3 por cada 100 mil habitantes, antes de cerrar en 409.

POR ESTO! advirtió entonces que los 18 casos de esa semana no correspondían necesariamente a contagios recientes, sino a pendientes que se incorporaron con una nueva estrategia de clasificación.

Yucatán vivió su brote al comienzo del año. Pasó de tres casos confirmados el 12 de febrero a 13 el 2 de marzo y a 34 el 12 de abril: 72% de los 47 actuales antes de mediados de abril. Después, el ritmo se frenó, con 38 en junio, 47 al 26 de octubre y ninguno en la última semana.

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Según la Secretaría de Salud, los casos se han registrado en cinco municipios: Mérida, Kanasín, Izamal, Umán y Valladolid. La entidad ocupa el lugar 26 de 32 por acumulados, con alrededor de 0.25% del total nacional desde el 2025. Entre el 12 de febrero y el 2 de marzo se aplicaron 122 mil 738 dosis de vacunas.

Campeche cuenta otra historia. Sus 18 casos del 2026 apenas superan los 17 del 2025, y el virus ha llegado de fuera. El 30 de julio, la Secretaría de Salud estatal reportó seis contagios nuevos en jornaleros de Guatemala que laboran en plantaciones de palma de aceite del corredor Escárcega-Candelaria.

El estado sumaba entonces 16 casos, seis activos, todos importados y sin transmisión comunitaria, con entre 100 y 200 personas bajo vigilancia y brigadas de vacunación en Escárcega, Candelaria, Palizada y parte de Carmen. Guatemala, su vecino, es el país con más casos de las Américas en el 2026: 34 mil 748 confirmados y 53 muertes, según la OPS.

Un repunte en descenso, pero no concluido

El panorama nacional apunta hacia abajo. Según la OPS, México acumulaba hasta la semana 43 un total de 13 mil 761 casos confirmados y 23 muertes en el 2026, con una tendencia general descendente. Jalisco (7 mil 290), Ciudad de México (mil 33) y Chiapas (993) suman 9 mil 316 casos, 68% del total, por lo que la península queda lejos del centro del brote.

Su modelo estima un número reproductivo de 0.84, aunque con un margen de 0.68 a 1.03 que no descarta estabilidad, y proyecta unos 34 casos, con un rango de 12 a 68, entre las semanas 44 y 47.

La Secretaría de Salud contabilizaba al 17 de noviembre 12 casos en Chiapas y dos en Quintana Roo. Los acumulados no son casos activos: la península suma 474 en el año, pero no todos esos pacientes siguen enfermos ni representan cadenas de transmisión vigentes.

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El riesgo tampoco se reparte parejo. A escala nacional, la mayor incidencia está entre los menores de un año, con 102 casos por cada 100 mil habitantes, seguidos de los niños de uno a cuatro años (32.1) y de cinco a nueve (22.9). Entre los adultos, el grupo de 25 a 29 años figuraba entre los que más casos sumaban al 2 de marzo.

Los reportes de la península no desglosan sus 474 casos por edad ni por estado de vacunación, de modo que no hay forma de saber cuántos de los pacientes no estaban vacunados.

Lo que falta por saber

El informe federal permite ubicar dónde están los casos, pero no explica por qué. Faltan, al menos, tres datos: cuántos de los 474 pacientes de la península no tenían vacunas o tenían su esquema incompleto; cuántos son menores de un año y cuál es la cobertura actual de vacunación por municipio. Qué explica la distancia entre Quintana Roo y sus vecinos es algo que los reportes públicos no responden.

Mientras tanto, la recomendación oficial se mantiene: revisar la Cartilla Nacional de Salud, tanto en niños como en adultos que no tienen certeza de sus dosis, y acudir a una unidad médica ante fiebre, ojos enrojecidos y erupción, avisando antes de la sospecha para no contagiar a otras personas. La región llega al final del 2026 sin muertes y con el virus casi apagado, pero con las preguntas de siempre sin contestar.