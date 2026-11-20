A 10 días del cierre oficial de la temporada de huracanes, el océano Atlántico registra apenas un huracán, frente al promedio histórico de siete por año.

Aunque la actividad ciclónica del 2026 ha sido considerablemente menor de lo habitual, el único fenómeno que alcanzó esa intensidad, Isaías, fue suficiente para obligar a Yucatán a suspender clases en 27 municipios y activar medidas de emergencia en su litoral.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, hasta el 18 de noviembre se habían formado 10 sistemas con nombre: ocho tormentas tropicales, una subtropical y un huracán.

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El balance contrasta con el promedio del periodo 1991-2020, que considera 14 fenómenos con nombre, siete huracanes y tres de categoría 3 o superior por temporada.

Este año, Isaías fue el único que alcanzó fuerza de huracán. Llegó a categoría 3 durante su recorrido por el Golfo de México, aunque cuando se encontraba próximo a Yucatán presentaba menor intensidad.

La reducción también resulta evidente frente a los pronósticos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), de Estados Unidos, que en agosto estimó para la temporada entre siete y 13 sistemas con nombre y de dos a seis huracanes.

El número de fenómenos hidrometeorológicos nombrados permanece dentro del intervalo previsto, pero la cantidad de huracanes quedó por debajo del mínimo proyectado.

Alteró al estado

El episodio de mayor importancia para la entidad ocurrió el 7 y 8 de octubre, cuando el desplazamiento de Isaías por el Golfo de México obligó a las autoridades a reforzar la vigilancia meteorológica.

Aunque el centro del fenómeno permaneció mar adentro, sus bandas nubosas representaban una amenaza de lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado para diversos puntos del territorio yucateco.

El Gobierno estatal suspendió las clases en 27 municipios, incluida Mérida, mientras que en nueve localidades costeras también ordenó detener las actividades económicas no esenciales. Entre los municipios donde se aplicaron estas últimas restricciones estuvieron Celestún, Hunucmá, Progreso, Ixil, Telchac Puerto y Dzilam de Bravo.

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Protección Civil dispuso más de 20 refugios temporales y preparó vehículos para posibles traslados de habitantes de comunidades vulnerables, principalmente en el noroeste del estado. Las autoridades marítimas también ordenaron el cierre preventivo de puertos, con restricciones para la navegación y las actividades pesqueras.

Después del alejamiento del ciclón, el Gobierno de Yucatán reportó saldo blanco, sin que las medidas preventivas derivaran en una emergencia de mayores consecuencias.

El Niño limitó la actividad

El meteorólogo Juan Vázquez Montalvo, de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), señaló que entre los factores asociados con la menor actividad ciclónica está la presencia de aire seco sobre el Caribe, que dificulta el desarrollo de sistemas tropicales.

También mencionó la influencia de El Niño y los vientos en niveles altos de la atmósfera, capaces de interferir con la organización e intensificación de las tormentas. La NOAA había identificado desde agosto una probabilidad de 75% de que la temporada terminara con actividad inferior a la normal. En su pronóstico explicó que El Niño favorece condiciones de mayor cizalladura del viento, es decir, cambios en su velocidad o dirección con la altura, que pueden impedir que las tormentas se fortalezcan.

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Sin nuevos sistemas a la vista

Al corte del 18 de noviembre, el NHC no registraba ciclones tropicales activos en el Atlántico y tampoco anticipaba la formación de fenómenos durante los siguientes siete días. Ese pronóstico comprendía hasta el 25 de noviembre, por lo que no descartaba completamente la aparición de otro sistema antes de que concluya oficialmente la temporada, el día 30.

De mantenerse las condiciones actuales, el 2026 cerraría con una actividad de huracanes muy inferior al promedio histórico de la cuenca del Atlántico.