Un video difundido masivamente en redes sociales desató una controversia política en Guerrero tras mostrar un momento en el que la diputada federal de Morena, Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, aparentemente deja caer una sustancia blanquecina sobre el vestido de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

La grabación correspondiente a la ceremonia oficial del Grito de Independencia celebrada el pasado 15 de septiembre en la capital guerrerense se volvió viral en diversas plataformas. Sin embargo; pocos usuarios conocen la carrera de la diputada y trayectoria dentro del gobierno de México.

¿Quién es Yoloczin Domínguez, señalada de echar polvo a Evelyn Salgado?

Originaria de Acapulco, Yoloczin Domínguez Serna es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) y cuenta con especializaciones en dactiloscopia y grafoscopia.

Antes de llegar a la Cámara de Diputados federal para la LXVI Legislatura (2024–2027) en representación del Distrito 2, se desempeñó durante dos periodos consecutivos como diputada local, donde presidió la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de Guerrero.

La diputada federal, Yoloczin Domínguez, echándole polvos “brujería” a la gobernadora, Evelyn Salgado. La santería y otras creencias https://t.co/cNq85XY0RK — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) November 24, 2026

En el ámbito empresarial, también llegó a encabezar la delegación de la CANACINTRA en Acapulco.