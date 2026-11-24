La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró precautoriamente 20 ejemplares de fauna silvestre de los que no se pudo acreditar la legal procedencia en un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS), ubicado dentro de un complejo hotelero en Playa del Carmen.

En un comunicado, la dependencia federal informó que personal de la Procuraduría realizó una visita de inspección al sitio, con el propósito de verificar las condiciones de manejo de los ejemplares y verificar que el establecimiento contara con la documentación necesaria para acreditar su legal procedencia.

Durante la diligencia, la Profepa elaboró un inventario de los ejemplares de fauna silvestre nacional y exótica que se encontraban en el Predio; también verificaron su sistema de marcaje, revisaron sus condiciones físicas y la documentación presentada con respecto a su autorización, plan de manejo y acreditación legal procedencia.

Asimismo, la Profepa determinó que el establecimiento cuenta con registro de Colección de Especies Silvestres Nacionales y Exóticas y Plan de manejo aprobado por la Dirección General de Vida Silvestre de la SEMARNAT; que los ejemplares se encontraban en aparente buen estado físico; y sus instalaciones correspondían a lo autorizado, sin observar faltas al trato digno y respetuoso.

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No obstante, no pudieron acreditar la legal procedencia de 20 ejemplares, por lo que se impuso como medida de seguridad y el aseguramiento precautorio de: dos tortugas jicoteas (Trachemys scripta), una tortuga mojina (Rhinoclemmys areolata), un pavo real verde java (Pavo muticus), tres ejemplares de pavo real azul (Pavo cristatus), cinco flamencos americanos (Phoenicopterus ruber), siete gamos europeos (Dama dama) y un cisne negro (Cygnus atratus).

Los ejemplares permanecerán temporalmente bajo resguardo del inspeccionado, quien fue designado depositario administrativo en el mismo procedimiento.

La documentación que acredita la legal procedencia, junto con los sistemas de registro y marcaje, son fundamentales para garantizar la trazabilidad de los ejemplares de fauna silvestre y verificación que su posesión y manejo se realicen conforme a la legislación ambiental.

La Procuraduría dará seguimiento al procedimiento administrativo para determinar las medidas y sanciones que, en su caso, resulten procedentes conforme a la Ley General de Vida Silvestre y demás disposiciones aplicables.