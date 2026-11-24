Los llamados “padres fantasma” y deudores alimentarios serán visibilizados en Campeche mediante un tendedero presencial convocado por los colectivos Ley Sabina Campeche y Padres Fantasma Campeche, como parte de una actividad para denunciar el incumplimiento de las obligaciones alimentarias y la violencia vicaria.

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La convocatoria está programada para este miércoles 25 de noviembre, a las 11:30 horas. Sin embargo, hasta el momento de la difusión del anuncio, los organizadores no habían dado a conocer el lugar donde se realizará la actividad.

A través de una imagen compartida en redes sociales, ambos colectivos invitaron a participar en esta exhibición bajo las consignas “Por la niñez, por las madres, por sus derechos”, con el propósito de dar visibilidad a las situaciones que enfrentan mujeres, madres e infancias ante el incumplimiento de responsabilidades paternas.

Los organizadores difundieron la convocatoria mediante redes sociales. / Especial

El llamado también busca poner sobre la mesa la problemática de los llamados padres fantasma, una expresión utilizada para referirse a hombres que se desentienden de sus responsabilidades familiares y económicas.

La actividad se realizará en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre.

Hasta ahora, los colectivos no han precisado cuántos casos serán exhibidos ni si el tendedero incluirá fotografías, nombres o testimonios de las personas señaladas.

JGH