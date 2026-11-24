El Club Deportivo Toluca confirmó la salida de su director técnico, Antonio Mohamed, al terminar la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX y de la Copa Intercontinental de la FIFA, en donde dirigirá sus últimos partidos al frente de los Diablos.

El "Turco" estuvo al frente del Toluca dos años y logró llevar a la cima al equipo mexiquense tras 15 años de sequía sin ningún título. Le arrebató el tetracampeonato de las manos al América para ganar su primer título con los Choriceros en el Clausura 2025.

Desde ese momento, los éxitos comenzaron a llegar en cascada. Logró el bicampeonato en el Apertura 2025, siguió el Campeón de Campeones, la Concacaf Champions Cup, Campeones Cup y Leagues Cup.

Convirtió a los Diablos en un equipo casi invencible, con un juego explosivo, dominante e indescifrable para los rivales. Brilló en la Liga MX y también en el ámbito internacional. El paso de Mohamed por el Toluca quedará como uno de los capítulos más sobresalientes de su historia.

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"Nuestra institución agradecerá eternamente a quien nos condujo a la conquista de dos títulos de Liga, uno de Concacaf, una Leagues Cup, un Campeón de Campeones y una Campeones Cup, devolviéndonos al lugar que nos corresponde por la grandeza y la historia de este club".

"Nos acostumbró a ganar, nos devolvió a lo más alto del futbol nacional y nos permitió competir con los mejores equipos de nuestra confederación. Sin duda, durante generaciones se hablará del legado de Antonio 'Turco' Mohamed en el banquillo del Toluca", expresó el club en un comunicado.

El técnico argentino buscará conquistar sus últimos campeonatos al frente del Toluca en la Liga MX y en la Copa Intercontinental, para cerrar con broche de oro un capítulo imborrable en su carrera y en la historia del Club Deportivo Toluca.

"No voy a estar con energía el año que viene"

"Este es un anuncio de que no vamos a seguir después de fin de año", dijo Mohamed en rueda de prensa, acompañado por sus jugadores.

Explicó que su decisión, confirmada luego por el club en sus redes sociales, se dio en común acuerdo con los directivos y que se debe "al desgaste normal de dos años de estar compitiendo en lo más alto. No voy a estar con energía el año que viene y quise ser sincero con el club", añadió.

El entrenador argentino rompió en llanto al valorar el cariño que recibió de sus jugadores, a quienes dio "las gracias totales y eternas" por lo vivido.

El entrenador anunció su salida un día antes del partido de ida de los cuartos de final de la liga mexicana contra el Atlas. Decidió hacerlo con anticipación por respeto, "antes de que se generen rumores".

Con información de AFP