El retraso en el pago de incrementos salariales, la homologación y renivelación docente, así como otras prestaciones laborales, mantiene enfrentados a trabajadores de los subsistemas de educación media superior con las autoridades de Campeche. Aunque los conflictos del Colegio de Bachilleres (Cobacam) y del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecytec) comparten un problema relacionado con la disponibilidad de recursos y trámites presupuestarios, cada sindicato reclama compromisos específicos.

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La situación escaló el lunes 23 de noviembre, cuando 665 trabajadores sindicalizados del Cobacam iniciaron una huelga en 38 centros educativos, mientras que alrededor de 600 empleados del Cecytec realizaron una protesta de brazos caídos para exigir el cumplimiento de sus demandas económicas.

El origen: aumentos y prestaciones pendientes

En el Cobacam, el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Campeche (Sutcobacam), encabezado por Ana Isabel May Cardeña, reclama el pago del incremento salarial correspondiente a 2026, cuya fecha de cumplimiento se había establecido para el 30 de octubre mediante un acuerdo ante la autoridad laboral.

La líder sindical Ana Isabel May Cardeña denunció que 113 trabajadores carecen de ascenso y que rechazaron esperar hasta diciembre

Sin embargo, los trabajadores aseguran que el compromiso no se cumplió. La dirigencia sindical sostiene que el conflicto no se limita al aumento salarial, pues también están pendientes pagos de primas de antigüedad y retiro, así como la homologación y renivelación salarial.

Entre sus demandas también se encuentran la basificación docente, la publicación de convocatorias para compactación de horas y oportunidades de ascenso. La dirigente sindical señaló que 113 trabajadores no han tenido posibilidades de promoción laboral.

Otro de los reclamos corresponde a la prima de retiro contemplada en la cláusula 79 del contrato colectivo. Según el sindicato, hay trabajadores que concluyeron su relación laboral y no han recibido el recurso correspondiente, mientras otros solamente han obtenido pagos parciales.

La huelga comenzó después de aproximadamente siete meses de negociaciones. Aunque las autoridades ofrecieron reanudar el diálogo y cubrir los pagos antes de concluir el año, el sindicato rechazó esperar hasta diciembre sin garantías de cumplimiento.

Cecytec: 600 trabajadores esperan incremento y homologación

En el Cecytec, alrededor de 600 trabajadores mantienen una protesta de brazos caídos por el retraso del incremento salarial de 2026 y otros beneficios económicos relacionados con la homologación y renivelación docente.

En el Cecytec, Aldo Joel Mogollón Díaz detalló que adeudan la homologación de 79 docentes y el alza anual del cuatro por ciento porque los fondos federales aún no llegan.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Cecytec, Aldo Joel Mogollón Díaz, explicó que están pendientes los recursos para concretar la homologación y renivelación de 79 docentes, además del incremento salarial anual del cuatro por ciento para los trabajadores de educación media superior.

De acuerdo con el dirigente, el Gobierno de Campeche envió a la Federación el Anexo de Ejecución modificatorio el pasado 13 de noviembre, pero hasta el 24 de noviembre los recursos todavía no habían llegado al estado ni se habían reflejado en las nóminas.

El procedimiento contempla que primero se reciban los recursos federales y posteriormente la Secretaría de Administración y Finanzas realice la dispersión correspondiente. También se requiere otra modificación del Anexo de Ejecución para incorporar los tabuladores actualizados del incremento salarial.

Trabajadores del Cecytec en Campeche en protesta por incumplimiento de trámite salarial

Aunque las demandas coinciden con algunas de las planteadas por el Cobacam, el sindicato del Cecytec ha expresado su respaldo a los trabajadores del Colegio de Bachilleres, pero hasta ahora mantiene su propia protesta sin sumarse a la huelga.

¿Qué tienen en común los dos conflictos?

Uno de los puntos que conecta ambos problemas es el esquema de financiamiento de los subsistemas educativos, integrado por aportaciones del Gobierno federal y del Gobierno estatal, en partes iguales, según han explicado representantes sindicales.

La suspensión de labores ya afecta a 10 mil 998 alumnos del Cobacam

Esto significa que la liberación de determinados recursos requiere trámites y participación de ambas instancias. En el caso del Cecytec, el sindicato señala que el anexo modificatorio ya fue enviado a la Federación, pero todavía falta que lleguen los fondos para realizar los pagos.

En el Cobacam, las autoridades estatales también han argumentado que los recursos para homologaciones, renivelaciones e incrementos salariales dependen de la autorización y entrega de fondos federales. El Gobierno estatal ha manifestado que aportará la parte que le corresponde una vez que reciba esos recursos.

El representante de la Federación Nacional de Sindicatos de los Colegios de Bachilleres, Walter Alberto Méndez Ortiz, afirmó el 24 de noviembre que los recursos federales ya estaban en proceso y que podrían reflejarse en las entidades en los siguientes días. También señaló que Campeche era la única entidad del país con una huelga en ese subsistema.

Sin embargo, para los trabajadores, el problema no se resuelve únicamente con el anuncio de que el dinero está en trámite, pues reclaman fechas y garantías para que los compromisos laborales se cumplan.

Gobierno plantea negociación y también una vía legal

La huelga del Cobacam abrió otro frente de confrontación. El Gobierno estatal manifestó su disposición a negociar, pero también informó que podría recurrir a los tribunales para solicitar que el movimiento sea declarado inexistente.

De acuerdo con la información difundida por autoridades laborales, comenzó a correr un plazo legal de 72 horas para que la parte patronal presente esa solicitud ante el juzgado correspondiente. La resolución judicial determinaría los siguientes pasos del procedimiento.

El Gobierno estatal ha planteado continuar las negociaciones y, en el caso del Cobacam, recurrir a una vía legal para solicitar que la huelga sea declarada inexistente.

Mientras tanto, la Secretaría de Educación planteó la necesidad de recuperar los contenidos escolares que se pierdan durante la suspensión de actividades.

El impacto alcanza a 10 mil 998 estudiantes del Cobacam, de acuerdo con la cifra reportada por autoridades estatales. En el caso del Cecytec, no se cuenta con una cifra confirmada de alumnos afectados por la protesta.

¿Qué falta para resolver los conflictos?

Hasta el 24 de noviembre, los principales pendientes son la llegada y distribución de los recursos federales, la aportación estatal correspondiente, la actualización de los anexos presupuestarios y el cumplimiento de los acuerdos salariales y prestaciones reclamadas por los sindicatos.

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También falta conocer si las negociaciones permitirán establecer fechas de pago que sean aceptadas por los trabajadores y si la huelga del Cobacam continuará mientras se resuelve el procedimiento laboral.

Por ahora, ambos conflictos mantienen una exigencia común: que los compromisos económicos con el personal educativo se traduzcan en pagos efectivos y no permanezcan sujetos a nuevos plazos administrativos.

JGH