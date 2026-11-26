La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su solidaridad con la escritora Ximena Santaolalla y ofreció el acompañamiento del Gobierno federal para presentar una denuncia contra Francisco Aguirre Gómez, expresidente de Grupo Radio Centro, a quien señaló públicamente por presuntos abusos sexuales durante su infancia.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 26 de noviembre, desde Palacio Nacional, la mandataria informó que el miércoles envió personalmente un mensaje a Santaolalla para manifestarle su respaldo.

"Primero, expresarle nuestro apoyo, solidaridad, abrazo a Ximena. Es una historia de vida tremenda que vivió de abuso", declaró.

¿Qué apoyo ofreció Sheinbaum a Ximena Santaolalla?

La presidenta explicó que la Secretaría de las Mujeres y otras dependencias federales podrán brindar acompañamiento a la escritora si decide presentar una denuncia ante las autoridades mexicanas.

Aclaró que la decisión corresponde exclusivamente a Santaolalla y reiteró que su administración está dispuesta a respaldarla durante el proceso.

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"Ojalá la presente y tiene todo el acompañamiento de la Secretaría de las Mujeres, de todo el gobierno y de la presidenta de la República para hacerlo", afirmó.

¿De qué acusa Ximena Santaolalla a Francisco Aguirre Gómez?

En una entrevista publicada por el diario El País el miércoles 25 de noviembre, Santaolalla denunció que sufrió presuntos abusos sexuales por parte de su entonces padrastro, Francisco Aguirre Gómez, entre los cinco y los 14 años de edad.

Tras la difusión de su testimonio, Grupo Radio Centro confirmó que el empresario había renunciado a la presidencia de su Consejo de Administración el pasado 18 de noviembre.

La compañía evitó pronunciarse sobre los señalamientos específicos, al considerar que corresponden al ámbito personal del exdirectivo.

Las acusaciones contra Aguirre Gómez permanecen como señalamientos públicos y no constituyen una determinación judicial sobre su responsabilidad.

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