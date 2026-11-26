El gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó una iniciativa de reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para agilizar los divorcios, facilitar las adopciones y fortalecer la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes, especialmente en casos de violencia familiar.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 26 de noviembre de 2026, desde Palacio Nacional, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, explicó que la propuesta busca reducir los tiempos de los juicios familiares y establecer mecanismos de protección inmediata.

El funcionario señaló que, durante 2024, los tribunales locales recibieron cerca de un millón de asuntos familiares, equivalentes a cuatro de cada diez expedientes presentados ante estas instancias.

La iniciativa será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual aprobación.

¿Qué cambiaría en los divorcios y las pensiones alimenticias?

Uno de los principales objetivos de la reforma es impedir que los procedimientos de divorcio se prolonguen durante años por desacuerdos económicos o relacionados con la custodia de los hijos.

Zaldívar explicó que la propuesta permitiría decretar el divorcio en una sola audiencia, sin necesidad de resolver previamente la distribución de los bienes.

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También contempla establecer medidas provisionales para proteger la vivienda, custodia y convivencia de los menores, además de fijar una pensión alimenticia desde que se admita la solicitud.

Para determinar el monto de las pensiones, los jueces podrían consultar información del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de instituciones financieras, con el propósito de conocer los ingresos y el patrimonio reales de los deudores alimentarios.

Reforma plantea protección en 24 horas contra la violencia vicaria

La iniciativa también contempla mecanismos para atender casos de violencia vicaria, en los que los hijos son utilizados para causar daño a las madres.

Según explicó Zaldívar, los jueces podrían dictar medidas de protección en un plazo de 24 horas, incluida la suspensión de convivencias con la persona agresora y la restitución de los menores cuando corresponda.

La propuesta busca evitar procedimientos de mediación o conciliación con agresores, así como impedir el uso de demandas sucesivas para hostigar a las mujeres.

También plantea que las pruebas obtenidas en procesos penales, familiares y administrativos puedan valorarse de manera conjunta para evitar decisiones judiciales contradictorias.

¿Cómo cambiarían las adopciones en México?

Otro apartado de la reforma busca acelerar los procedimientos de adopción de niñas, niños y adolescentes que permanecen en centros de asistencia.

Zaldívar informó que entre 25 mil y 35 mil menores viven en estos espacios y señaló que siete de cada diez estarían en condiciones de ser adoptados, aunque enfrentan obstáculos administrativos.

La iniciativa contempla un procedimiento especial por abandono, con una audiencia en 25 días, así como la reducción de 90 a 45 días del plazo para emitir certificados de idoneidad.

También propone establecer la adopción plena en todo el país y crear mecanismos seguros para la entrega voluntaria de menores en adopción.

¿Cuándo entraría en vigor la reforma de justicia familiar?

Zaldívar explicó que el Gobierno federal buscará que las modificaciones entren en vigor al día siguiente de su publicación oficial, en caso de que sean aprobadas por el Congreso.

La intención es que estas disposiciones no queden sujetas a una eventual prórroga hasta 2031 para la implementación general del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

La reforma también contempla garantizar que niñas, niños y adolescentes sean escuchados en los procedimientos judiciales conforme a su edad y madurez, además de establecer mecanismos expeditos para declarar la nulidad de matrimonios infantiles.

Sheinbaum señaló que el objetivo es evitar que los conflictos familiares se prolonguen durante años y garantizar la protección de las mujeres y los menores durante los procesos de separación, custodia y adopción.

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