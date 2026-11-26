La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gabinete de Seguridad deberán evaluar si Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, será extraditado a Estados Unidos o enfrentará su proceso judicial en territorio mexicano.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 26 de noviembre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre la solicitud de extradición presentada por el Gobierno estadounidense contra el presunto líder criminal, detenido el pasado 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la extradición de “El Chapo Isidro”?

La presidenta evitó pronunciarse a favor de su entrega inmediata a Estados Unidos y explicó que las autoridades mexicanas deberán revisar el caso.

"Tiene que ser evaluado por la propia Fiscalía, el propio Gabinete de Seguridad, qué es mejor para el país", expresó.

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Sheinbaum sostuvo que la decisión deberá considerar las necesidades de seguridad nacional y el objetivo de garantizar la paz en México.

¿Cuándo se definirá la situación jurídica de “El Chapo Isidro”?

La FGR informó previamente que existe una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos, donde Meza Flores enfrenta acusaciones relacionadas con delitos contra la salud, asociación delictuosa y armas de fuego.

Sin embargo, la dependencia precisó que el detenido permanecerá a disposición de las autoridades mexicanas mientras se determina la viabilidad de su extradición, conforme al tratado bilateral y los procedimientos legales correspondientes.

La continuación de su audiencia inicial está programada para el sábado 28 de noviembre, cuando un juez federal deberá resolver su situación jurídica dentro del proceso que enfrenta en México.

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