De forma misteriosa tres vehículos de incendiaron en la colonia Gonzalo Guerrero de Playa del Carmen, las llamas del fuego despertaron a los vecinos la madrugada de este jueves lo que movilizó a las autoridades para su inmediata intervención y evitar desgracias.

De acuerdo a los reportes, el siniestro sobre la calle 36 Bis, y cruce con la 40 avenida, donde residentes de la zona habitacional despertaron por la humareda y vieron las llamas de fuego que abrazaban a un vehículo.

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Ante el miedo de provocar más daños a las unidades automotrices despertaron inmediato solicitaron el apoyo a las autoridades a través del 911, informando que ardía en llamas un vehículo.

El reporte generó la movida de los cuerpos de emergencia, al lugar se presentaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes de inmediato acordonaron el área del siniestro para resguardar la integridad de los habitantes.

Mientras que elementos del Bomberos con rapidez extendieron las gruesas mangueras y abrieron las válvulas para soltar los chorros de agua y sofocar el siniestro, luego de intensa labor de riesgo lograron controlar el fuego y extinguirlo.

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Poco después informaron que el fuego abrazo una camioneta Nissan NP300, un automóvil Nissan Versa y un tercer vehículo que resultó con pérdida total al quedar convertido en cenizas.

Las las autoridades señalaron que no se reportaron personas lesionadas, ni intoxicadas, solo fueron cuantiosos daños materiales causados durante el incendio que hasta el momento se desconoce las causas que provocaron el siniestro.