Grupo Radio Centro confirmó que Francisco Aguirre Gómez dejó la presidencia de su Consejo de Administración desde el pasado 18 de noviembre de 2026, luego de que la escritora Ximena Santaolalla lo señalara públicamente por presuntos abusos sexuales cometidos durante su infancia.

Mediante un comunicado difundido el miércoles 25 de noviembre, la empresa radiofónica informó que el empresario, quien encabezó el grupo durante casi tres décadas, ya no desempeña ningún cargo directivo dentro de la organización.

El pronunciamiento se produjo después de que Santaolalla relatara en una entrevista con el diario español El País que presuntamente sufrió agresiones sexuales por parte de Aguirre Gómez desde los cinco hasta los 14 años.

¿Qué denunció Ximena Santaolalla contra Francisco Aguirre Gómez?

La escritora mexicana acusó al empresario de haber cometido abusos sexuales reiterados durante su infancia y adolescencia, entre 1988 y 1997.

Santaolalla decidió hacer públicos los señalamientos mediante una entrevista publicada el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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Las acusaciones corresponden al testimonio de la escritora y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial sobre la responsabilidad del empresario.

¿Qué dijo Grupo Radio Centro sobre la salida de Francisco Aguirre?

En su posicionamiento, Grupo Radio Centro confirmó que Aguirre Gómez renunció a la presidencia del Consejo de Administración el 18 de noviembre, una semana antes de que se publicara la entrevista de Santaolalla.

La compañía expresó su respeto y solidaridad hacia las personas que han sufrido violencia o abuso sexual.

Asimismo, reiteró su compromiso con una cultura institucional basada en el respeto, la integridad y la dignidad de las personas, así como con la tolerancia cero ante cualquier forma de violencia.

Sin embargo, explicó que los señalamientos corresponden al ámbito personal del exdirectivo, por lo que evitará emitir juicios sobre los hechos denunciados.

https://t.co/yU8mwbSquV — Grupo Radio Centro (@RadioCentroMX) November 26, 2026

¿Quién sustituye a Francisco Aguirre en Grupo Radio Centro?

La empresa informó previamente que Francisco Aguirre Cranz asumió la presidencia del Consejo de Administración desde el 18 de noviembre de 2026.

Aguirre Cranz forma parte del Consejo desde 2013 y se desempeña como vicepresidente de Radio y Digital desde 2020.

Grupo Radio Centro señaló que continuará concentrado en sus colaboradores, audiencias, clientes y responsabilidades como empresa de medios de comunicación.

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