Yucatán registró una víctima mujer de homicidio doloso entre enero y octubre de 2026, de acuerdo con el informe de violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con corte al 31 de octubre.

La cifra coloca a la entidad entre las que reportaron menos víctimas de este delito durante el periodo. En el mismo documento, Yucatán aparece con una tasa de 0.08 casos por cada 100 mil mujeres, mientras que el promedio nacional fue de 1.77.

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¿Cómo se encuentra Yucatán frente al resto del país?

El registro nacional contabilizó mil 213 víctimas mujeres de homicidio doloso durante los primeros diez meses de 2026. De ese total, siete entidades concentraron el 53 por ciento, equivalente a 643 casos.

En contraste, Yucatán aparece al final de la gráfica de víctimas por entidad, con un caso registrado. La tasa estatal también se ubicó entre las más bajas del país, según la información presentada en el documento.

Yucatán registró una víctima mujer de homicidio doloso durante los primeros diez meses de 2026, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

¿Qué información contempla el informe?

El reporte explica que las cifras se integran a partir de las carpetas de investigación iniciadas ante el Ministerio Público y de los datos proporcionados por las fiscalías y procuradurías estatales.

También advierte que los registros pueden modificarse en actualizaciones posteriores, debido a que las investigaciones pueden derivar en reclasificaciones de los delitos.

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Es importante precisar que estos datos corresponden exclusivamente a víctimas mujeres de homicidio doloso y no representan el total de homicidios dolosos registrados en Yucatán, por lo que no deben interpretarse como una estadística general de ese delito en el estado.