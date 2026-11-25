¿Qué posibilidad tiene una familia palestina que huye de los bombardeos de negarse a que la fotografíen en un retén militar? ¿A quién puede acudir si un sistema confunde a uno de sus integrantes con otra persona? Esas preguntas deberían pesar tanto como el valor de los contratos que firman las grandes empresas tecnológicas. Para quien cruza un retén en Gaza, una decisión sobre el uso de sus datos puede ser también una decisión sobre su libertad o la vida misma.

El 16 de noviembre, Harry Davies y Yuval Abraham revelaron en The Guardian que el Ejército israelí cargó 3.5 millones de fotografías en la nube de Amazon para analizar imágenes de palestinos con Rekognition, su herramienta de reconocimiento facial. Según documentos filtrados, una dependencia militar conocida como Rolling Stone informó a Amazon del proyecto a principios de 2024. La cifra corresponde a fotografías. Sigue sin conocerse cuántas personas aparecen en ellas, de dónde procedía el conjunto completo de imágenes y qué decisiones se tomaron a partir de su procesamiento.

En 2023, Amnistía Internacional documentó que un sistema llamado Red Wolf reforzaba las restricciones a la circulación de los palestinos en Hebrón, en la Cisjordania ocupada. En marzo de 2024, The New York Times informó sobre otro programa de reconocimiento facial en Gaza y reconstruyó la detención del poeta Mosab Abu Toha cuando intentaba salir hacia Egipto con su familia. Llevaba en brazos a su hijo de tres años cuando le ordenaron apartarse de la fila. Su detención, documentada en el contexto de un programa distinto al de Amazon, muestra lo que está en juego cuando una identificación en un retén puede acabar en un interrogatorio.

La búsqueda de los rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 fue uno de los usos iniciales de Rekognition que recoge The Guardian, pero la escala del archivo plantea otra pregunta. ¿Qué justifica conservar y cotejar imágenes de civiles que intentan ponerse a salvo? Incluso cuando el sistema identifica correctamente a una persona, queda por saber quién la incorporó a la base de datos, con qué propósito, durante cuánto tiempo y ante quién puede reclamar.

Amazon Web Services respondió que carece de visibilidad sobre lo que sus clientes ejecutan en su nube y que respeta su privacidad. El Ejército israelí declinó comentar sobre servicios vinculados con sus operaciones. Los documentos citados por el diario indican que la empresa fue informada del propósito del proyecto. La respuesta de Amazon deja abierta una pregunta concreta. ¿Qué hizo la compañía cuando se le comunicó para qué se utilizaría su herramienta?

Desde 2021, el Proyecto Nimbus vincula a Amazon y Google con el Gobierno israelí para prestar servicios de computación en la nube. The Guardian ha informado de cláusulas que restringen la capacidad de las empresas para suspender servicios gubernamentales y militares aun cuando se infrinjan sus condiciones de uso. El caso de Microsoft muestra por qué importa conservar esa facultad.

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En septiembre de 2025, tras revisar denuncias sobre el almacenamiento de grabaciones de llamadas de palestinos, la compañía anunció que había desactivado ciertos servicios de Azure para una unidad del Ministerio de Defensa israelí. Qué se puede investigar y qué se puede suspender son decisiones que también se toman al negociar un contrato. Tampoco hay como ni a quien reclamar.

En julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia concluyó, en una opinión consultiva, que la presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado es ilícita. Los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos establecen que las compañías deben evaluar y atender los riesgos vinculados con sus servicios y sus relaciones comerciales. Amazon debe someter el uso de Rekognition en este proyecto a una auditoría independiente y publicar qué sabía, qué controles aplicó y qué medidas puede tomar si se documentan abusos. Es una demanda que ya plantearon trabajadores y extrabajadores de la propia compañía, y que es hora de llevar hasta las últimas consecuencias.

La vigilancia biométrica ya forma parte de la actividad policial en otros países. En Buenos Aires, una jueza declaró inconstitucional en primera instancia la implementación de un sistema de reconocimiento facial para buscar prófugos. Entre las razones citó la falta de mecanismos de control y de un estudio previo sobre su impacto en los derechos de los habitantes.

En Estados Unidos, una auditoría oficial documentó en 2023 que siete agencias federales habían comenzado a usar servicios de reconocimiento facial en investigaciones penales sin exigir capacitación al personal. La Unión Europea, por su parte, prohíbe como regla general la identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos para fines policiales y prevé excepciones acotadas con requisitos de necesidad, proporcionalidad y autorización independiente.

El caso palestino plantea una pregunta que también debemos hacernos en México. Si una autoridad contrata un sistema para buscar a un prófugo, ¿quién puede impedir que mañana lo use para identificar a quienes marchan frente a un palacio de gobierno? Y si una persona acaba bajo sospecha porque su rostro se parece al de alguien más, ¿quién le informa del error y ante quién puede impugnarlo? Esas reglas deben quedar por escrito antes de que se enciendan las cámaras.