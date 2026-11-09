Pemex aumenta 81% la refinación de petróleo frente a 2018; refinería Olmeca procesa 198 mil barriles diarios

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que el Sistema Nacional de Refinación alcanzó un procesamiento de un millón 107 mil barriles diarios de petróleo, cifra que representa un incremento de 19.6 por ciento respecto al año anterior y de 81 por ciento frente a 2018.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, presentó los resultados de la empresa en materia de refinación y producción de combustibles.

A través de su cuenta oficial de X, la petrolera destacó que estos avances forman parte de las acciones para incrementar la elaboración de gasolinas y diésel en territorio nacional.

¿Cuánto petróleo procesa la refinería Olmeca de Dos Bocas?

De acuerdo con los datos presentados por Carpio Fragoso, la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, alcanzó un procesamiento de 198 mil barriles diarios de crudo.

El funcionario también informó sobre los avances de los proyectos de aprovechamiento de residuales en las refinerías de Tula, Hidalgo, y Salina Cruz, Oaxaca.

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La instalación de Tula presenta un avance de 97.9 por ciento, mientras que los trabajos en Salina Cruz registran un progreso de 81.4 por ciento.

Por su parte, la refinería Deer Park, localizada en Texas, Estados Unidos, reportó un procesamiento de 309 mil barriles diarios.

¿Cuánto aumentó la producción de gasolina y diésel de Pemex?

En el mensaje difundido por la empresa, Pemex señaló que la elaboración de gasolinas aumentó 21.3 por ciento, mientras que la producción de diésel creció 42.3 por ciento.

Asimismo, reportó un incremento de 8.2 por ciento en la elaboración de turbosina, combustible utilizado principalmente en la aviación.

La petrolera sostuvo que estos resultados contribuyen a incrementar la oferta de combustibles producidos en México.

🛢️Más refinación, soberanía y combustibles hechos en México. Durante su comparecencia ante la Comisión de Energía de @Mx_Diputados, el Director General de #Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, presentó los avances del Sistema Nacional de Refinación, destacando el procesamiento de 1 millón 107 mil barriles diarios, 19.6% más que el año anterior y 81% más que 2018. Se resaltó el desempeño de la Refinería Olmeca con 198 mil barriles diarios, el avance en los proyectos de residuales de Tula (97.9%) y Salina Cruz (81.4%), y el rendimiento de Deer Park con 309 mil barriles diarios procesados. La elaboración de gasolinas creció 21.3%, el diésel 42.3% y la turbosina 8.2%, consolidando la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina Regular y el Diésel. ⛽️🇲🇽 #HablemosDePetróleo #PemexEnElCongreso — Petróleos Mexicanos (@Pemex) November 9, 2026

Pemex vincula mayor refinación con estrategia de precios de combustibles

El director general explicó que el incremento del procesamiento de crudo forma parte de la estrategia nacional para fortalecer la refinación y disminuir la dependencia de combustibles importados.

Pemex también relacionó los resultados con la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina Regular y el Diésel, impulsada por el Gobierno federal.

La empresa señaló que continuará con los proyectos de modernización de las refinerías y el aprovechamiento de residuales para elevar la producción de combustibles en el país.

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