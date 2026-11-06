Diputados aprueban Presupuesto 2027 en comisiones; pasa al pleno de San Lázaro para votación final

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, con una votación de 30 votos a favor, 13 en contra y ninguna abstención, de acuerdo con el reporte de este viernes 6 de noviembre.

Tras su aprobación, el documento fue turnado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por lo que ahora deberá someterse a discusión y votación ante el pleno de San Lázaro.

El proyecto contempla un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos para 2027, destinado al funcionamiento del Gobierno federal, programas sociales, servicios públicos e inversión.

¿Qué sigue tras la aprobación del Presupuesto 2027?

Con el aval de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el dictamen avanzará a la siguiente etapa del proceso legislativo.

Los diputados deberán discutir el proyecto y determinar si se mantiene la distribución de recursos propuesta o se realizan modificaciones a las partidas presupuestarias.

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La aprobación en comisiones no significa que el Presupuesto de Egresos 2027 haya quedado autorizado de manera definitiva, ya que todavía requiere el respaldo del pleno.

¿Cuándo se votará el Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados?

La discusión en el pleno está prevista a partir del lunes 9 de noviembre, de acuerdo con el calendario legislativo anunciado en San Lázaro.

📈 La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública inició la discusión en lo particular del dictamen del #PEF2027. Conoce los detalles de este proceso y sigue la transmisión a través de nuestras redes sociales. 🔗 https://t.co/jqr7uNgzh1 — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 6, 2026

La Cámara de Diputados tiene como fecha límite el 15 de noviembre para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2027.

Una vez autorizado, el documento establecerá los recursos que podrán ejercer las dependencias federales y los programas contemplados para el próximo año.

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