Diputados de Morena y PAN protagonizan enfrentamiento durante comparecencia de funcionarios de Salud

Diputados de Morena y del Partido Acción Nacional (PAN) protagonizaron un enfrentamiento verbal durante la comparecencia de los titulares del sector Salud en la Cámara de Diputados, luego de que legisladores de oposición acusaran que el encuentro estaba organizado para favorecer a los funcionarios federales.

Los hechos ocurrieron este viernes 6 de noviembre en el auditorio Aurora Jiménez del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde el diputado panista Éctor Jaime Ramírez Barba arrebató el micrófono al presidente de la Comisión de Salud, el morenista Pedro Zenteno Santaella.

La confrontación provocó gritos y reclamos entre legisladores, mientras los titulares de las instituciones de salud permanecían en el recinto.

¿Por qué se enfrentaron diputados del PAN y Morena en San Lázaro?

El conflicto comenzó cuando Ramírez Barba solicitó una moción para modificar el desarrollo de la comparecencia y permitir un debate sobre la situación del sistema de salud.

Pedro Zenteno rechazó la petición al señalar que ese procedimiento no estaba contemplado en el formato aprobado para la sesión.

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Ante la negativa, el legislador panista acusó que se trataba de una comparecencia arreglada y cuestionó la disposición de los funcionarios para responder sobre el abasto de medicamentos y las muertes maternas.

Durante el intercambio, Ramírez Barba calificó a Zenteno como un representante de los intereses de la Presidencia, mientras que el diputado de Morena lo acusó de intentar interrumpir la sesión.

Otros legisladores del PAN se acercaron al presidium para respaldar a su compañero y posteriormente abandonaron el recinto en señal de protesta.

¿Qué respondieron los titulares de Salud, IMSS e IMSS-Bienestar?

Después del enfrentamiento, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, rechazó que la comparecencia estuviera organizada para beneficiar al Gobierno federal.

El funcionario explicó que acudió a la Cámara de Diputados para presentar información sobre el desempeño del sector y escuchar las observaciones de los legisladores.

Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo, defendió el ejercicio de rendición de cuentas y aseguró que los trabajadores del sector salud presentes acudieron para conocer las intervenciones de los diputados.

En la comparecencia también participaron los titulares del ISSSTE y del IMSS-Bienestar, quienes acudieron para informar sobre las actividades de sus respectivas instituciones.

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