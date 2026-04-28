Embajador de EU reconoce a Semar por captura de “El Jardinero”, presunto líder del CJNG

La detención de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, generó reacciones a nivel internacional. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció públicamente la labor de la Secretaría de Marina (Semar), destacando la precisión del operativo que permitió capturar a uno de los presuntos operadores clave del crimen organizado.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el diplomático subrayó el desempeño de las fuerzas navales mexicanas y su impacto en la seguridad regional.

Embajador de EU destaca operación de la Marina

Ronald Johnson enfatizó que la captura de “El Jardinero” es resultado del trabajo estratégico y la capacidad operativa de la Semar. En su posicionamiento, resaltó el “coraje y la precisión” de los elementos que participaron en la acción.

El embajador también señaló que este tipo de operativos contribuyen directamente a debilitar estructuras delictivas que representan una amenaza tanto para México como para Estados Unidos.

Además, indicó que acciones de esta naturaleza reflejan resultados concretos en el combate al crimen organizado.

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Cooperación bilateral en seguridad

El reconocimiento del diplomático incluyó una referencia a la colaboración entre ambos países en materia de seguridad. Johnson sostuvo que el trabajo conjunto permite avanzar en la desarticulación de redes criminales que operan de forma transnacional.

La cooperación México-Estados Unidos ha sido un eje central en la estrategia para enfrentar delitos como el tráfico de drogas, que impacta en ambas naciones.

En este contexto, la detención de Flores Silva se posiciona como un ejemplo de los alcances de esta coordinación.

¿Quién es “El Jardinero”?

Audias Flores Silva es identificado por autoridades como un presunto jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con influencia en estados como Nayarit, Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Guerrero.

Reportes de inteligencia lo ubican como uno de los perfiles relevantes dentro de la organización criminal, e incluso era considerado como posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Su apodo, “El Jardinero”, se relaciona con su presunto modus operandi dentro de la estructura criminal.

Delitos y acusaciones en Estados Unidos

El detenido es requerido por autoridades estadounidenses, que lo acusan de delitos relacionados con el tráfico de drogas. En específico, enfrenta señalamientos por conspiración para distribuir cocaína y heroína con destino a Estados Unidos.

También se le vincula con el uso y posesión de armas de fuego en el contexto de actividades ilícitas.

Debido a la relevancia de su perfil, el gobierno estadounidense había ofrecido una recompensa millonaria a cambio de información que permitiera su captura.

I recognize the courage and precision of @SEMAR_mx in the operation that led to the arrest of Audias Flores-Silva, “El Jardinero.” Actions like this strengthen security and help dismantle criminal networks that threaten our communities. Together, we deliver results that make… https://t.co/WFngRhE4uh — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 27, 2026

Impacto de la detención en la estrategia de seguridad

La captura de “El Jardinero” forma parte de los esfuerzos del Gobierno federal para debilitar las estructuras del crimen organizado mediante la detención de objetivos prioritarios.

Autoridades mexicanas han señalado que este tipo de acciones buscan reducir la capacidad operativa de los grupos delictivos, especialmente en regiones donde mantienen presencia activa.

El reconocimiento del embajador estadounidense refuerza la dimensión internacional de estos operativos, en un contexto donde la seguridad y el combate al narcotráfico requieren coordinación entre países.

La detención de Flores Silva marca un punto relevante en esta estrategia, al tratarse de un perfil con presencia en diversas entidades y con vínculos en investigaciones binacionales.

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