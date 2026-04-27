Violencia en Nayarit tras captura de "El Jardinero": queman negocios y bloquean carreteras

Minutos después de que la Secretaría de Marina diera a conocer la detención de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, presunto alto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se registraron actos violentos en el municipio de Tecuala, al norte de Nayarit.

Noticia Destacada ¿Quién es “El Jardinero”? El presunto sucesor de “El Mencho” detenido en Nayarit por Marina

Según reportes de vecinos y videos que circulan en redes sociales, esta tarde se incendiaron varios negocios en la cabecera municipal, entre ellos al menos tres tiendas OXXO, una Bodega Aurrera, una zapatería y un local de Telcel. También se reportaron bloqueos carreteros y detonaciones de arma de fuego en diferentes puntos del municipio.

¿Quién es "El Jardinero"?

El gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permitiera su localización y detención

Flores Silva es considerado uno de los principales generadores de violencia en la región y posible sucesor de Nemesio Oseguera “El Mencho”. Su captura se realizó en un operativo de la Marina sin disparos ni heridos. Cabe destacar que el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que llevara a su detención.

#Nayarit| así la reacción en #Tecuala de la delincuencia organizada, tras la detención del #Jardinero. incendios, bloqueos y enfrentamientos entre civiles y elementos de la policia esta tarde. pic.twitter.com/KRYZJcm2NT — RAMIRO ESCOTO DIGITAL (RED) (@Ramiro_Escoto) April 27, 2026

Respuesta de las autoridades

Ante la ola de violencia, fuerzas estatales y federales desplegaron un fuerte operativo de seguridad en Tecuala y municipios aledaños. El gobierno del estado emitió las siguientes recomendaciones:

Gobierno pide a la población resguardarse. / Especial

Resguardarse de inmediato en sus domicilios.

de inmediato en sus domicilios. Evitar circular por las calles y carreteras del norte de Nayarit.

por las calles y carreteras del norte de Nayarit. Mantenerse informados a través de canales oficiales.

Hasta el momento, no se reportan víctimas mortales ni heridos de bala, aunque la tensión permanece en la zona mientras se espera un comunicado oficial detallado sobre el restablecimiento del orden.

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