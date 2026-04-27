Secretario García Harfuch confirma detención de "El Güero Conta", operador financiero del CJNG

A través de una publicación en redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que fue detenido César Alejandro “N”, alias “El Güero Conta”, identificado como operador financiero de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, jefe regional del CJNG.

De acuerdo con la información proporcionada por el secretario García Harfuch, esta detención se realizó en Zapopan, Jalisco, resultado de un operativo en el que participaron Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

“El Güero Conta es señalado por lavar recursos provenientes de actividades ilícitas mediante empresas y prestanombres, así como por adquirir aeronaves, embarcaciones, casas, ranchos e invertir en productoras de tequila”.

“Esta detención representa un golpe importante a la estructura financiera de dicho grupo criminal. Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantenemos acciones permanentes para debilitar a las organizaciones delictivas y llevar ante la justicia a quienes generan violencia”, detalló el funcionario en su publicación.

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Fue el mismo secretario de Seguridad, quien horas antes informó sobre la detención de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, en el estado de Nayarit, como resultado de un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar).

García Harfuch explicó que, también en sus perfiles oficiales en redes sociales, la captura fue producto de una operación planeada y ejecutada por Fuerzas Especiales de la Marina, sin precisar mayores detalles sobre el despliegue.

De acuerdo con la información oficial, “El Jardinero” contaba con una orden de aprehensión en México y también era requerido por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición. Su captura representaba un objetivo relevante para ambos países, debido a su presunta vinculación con actividades delictivas de alto impacto.

El gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permitiera su localización y detención. Este dato refuerza la importancia del detenido dentro de las investigaciones internacionales relacionadas con el crimen organizado.