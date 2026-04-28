Mañanera de hoy 28 de abril de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este martes 28 de abril.
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28/04/2026 a las 07:43
El funcionario destaca que en enero febrero y marzo de 2026, se han creado 207 mil nuevos puestos de trabajo.
28/04/2026 a las 07:43
El director del IMSS, Zoé Robledo, aclara que se ha manejado que se han perdido 227 mil empleos formales en el primer trimestre del año, lo cual es una mala interpretación.
28/04/2026 a las 07:37
El funcionario destaca que hay más personas 422 mil personas, que tienen una posibilidad de ingreso al mantener una ocupación.
28/04/2026 a las 07:36
Dicha cifra de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
28/04/2026 a las 07:36
Marath Bolaños, secretario del Trabajo, indica que en marzo de este año se registraron 60.2 millones de personas ocupadas.
28/04/2026 a las 07:35
Este martes se informará sobre el incremento del empleo en México.
28/04/2026 a las 07:35
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 28 de abril.
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