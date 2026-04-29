Mañanera de hoy 29 de abril de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este miércoles 29 de abril desde Palacio Nacional.

Por Israel Olguín 29 de abr de 2026 1 min Compartir Linkedin Facebook X Whatsapp Copiar enlace Redimensionar texto Pequeño Mediano Grande