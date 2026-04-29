Mañanera de hoy 29 de abril de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este miércoles 29 de abril.
Actualizar narración
29/04/2026 a las 08:47
Buenrostro agrega que igualmente se busca que las compras públicas sean una palanca de desarrollo para el país.
29/04/2026 a las 08:47
Igualmente se busca aumentar la producción nacional y que tenga mayor valor agregado.
29/04/2026 a las 08:46
La funcionaria destaca que el objetivo es desarrollar los mecanismos que garanticen pues el fortalecimiento del empleo el crecimiento económico y la industrialización de nuestro país.
29/04/2026 a las 08:45
Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, detalla el acuerdo de colaboración entre el sector público y la Industria del acero y de la construcción.
29/04/2026 a las 08:41
El objetivo de este acuerdo es fortalecer la producción nacional y fortalecer las cadenas de suministro dentro del mercado interno.
29/04/2026 a las 08:40
Este miércoles hablará del histórico acuerdo para el fomento de la industria siderúrgica nacional.
29/04/2026 a las 08:40
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 29 de abril.
SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ
IO