¡Carrera familiar en el Puente Nichupté! Conoce las fechas, cómo registrarse y recomendaciones

A pocos días de la inauguración del Puente Vehícular Nichupté ubicado en la Zona Hotelera de Cancún, se han anunciado dos carreras como parte de su inauguración, una de estas tendrá el objetivo de invitar a las familias a participar en convivencia, incluso las mascotas tienen acceso libre.

Mientras que el domingo 3 de mayo será la segunda carrera de 5 y 10 km será con la participación de corredores y con un premio económico.

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Fecha y horarios de la carrera familiar

Únicamente se llevará a cabo este sábado 2 de mayo a las 16:00 horas aunque las familias que deseen formar parte de este evento deportivo tendrán que registrarse previamente para ser parte. El registro se puede hacer por medio del enlace https://registropuentenichupte.com.

Transporte para familias

Aquellos niños y adultos participante se deberán acudir al Colegio Monteverde en donde será el punto de traslado al Puente Nichupté.

Recomendaciones

Se recomendó el uso de ropa cómoda y la protección del sol debido a las altas temperaturas que se han registrado estas semanas no solo en Cancún, si no en todo el estado de Quintana Roo