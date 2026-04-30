México pedirá extradición de Erika Herrera tras feminicidio en Polanco: detenida en Venezuela

La presunta responsable del feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez, Erika Herrera, será solicitada en extradición por el Gobierno de México luego de su detención en Venezuela, confirmó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

La mujer, identificada como suegra de la víctima, fue capturada en Caracas tras varios días prófuga, luego de que autoridades mexicanas emitieran una ficha roja de Interpol que permitió su localización internacional.

¿Dónde fue detenida Erika Herrera?

De acuerdo con reportes, la detención se realizó en una zona residencial de Caracas por autoridades venezolanas, quienes mantienen a la acusada bajo custodia mientras avanzan los procedimientos legales para su entrega a México.

La captura se concretó tras una investigación coordinada entre la Fiscalía capitalina, la Fiscalía General de la República (FGR) y organismos internacionales, luego de que la mujer huyera del país tras el crimen ocurrido el 15 de abril en Polanco.

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¿Cómo ocurrió el feminicidio de Carolina Flores?

El caso ha generado gran impacto por la forma en que se desarrollaron los hechos. Carolina Flores, de 27 años, fue asesinada dentro de su domicilio tras recibir múltiples disparos, en un hecho que incluso fue captado por cámaras de seguridad instaladas en el inmueble.

Tras el crimen, la presunta agresora salió del país con destino a Panamá y posteriormente a Venezuela, lo que complicó su captura inicial.

¿Qué sigue en el proceso de extradición?

La Fiscalía de la CDMX informó que, con apoyo de la FGR, se iniciarán las gestiones diplomáticas para formalizar la extradición de Erika Herrera a territorio mexicano.

Mientras tanto, permanecerá detenida en Venezuela en tanto se completan los procedimientos legales correspondientes entre ambos países.

Detenida en Venezuela probable responsable de feminicidio cometido en la alcaldía Miguel Hidalgo



La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informa que, en coordinación con autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, fue detenida Erika María… pic.twitter.com/3TDW5dZGDT — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 30, 2026

Un caso que impacta a la opinión pública

El feminicidio de Carolina Flores ha generado indignación social y reavivado el debate sobre la violencia de género en México, así como sobre la actuación de las autoridades en este tipo de casos.

Con la detención de la principal sospechosa, el proceso judicial entra en una nueva etapa, marcada por la cooperación internacional y la expectativa de que el caso avance hacia la justicia para la víctima.

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