Inician los pagos de los programas Juventudes y Mujeres Renacimiento en Yucatán del bimestre marzo-abril

La Secretaría de Bienestar en Yucatán informó que desde el miércoles 29 de abril comenzó la dispersión de pagos de los programas Juventudes Renacimiento y Mujeres Renacimiento del bimestre marzo-abril.

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Detallaron que estudiantes universitarios y madres autónomas ya comenzarán a recibir su pago bimestral a través de las tarjetas oficiales.

Agregaron que si aún no se ve reflejado el pago, se podrá monitorear a través de la aplicación del Banco del Bienestar.

En el caso del programa Juventudes Renacimiento se entrega un apoyo económico de $3,000.00 pesos bimestrales.

Este programa está dirigido a estudiantes de educación superior pública, con el objetivo de fomentar la permanencia escolar y cubrir gastos de transporte o materiales.

Sobr el programa Mujeres Renacimiento, dirigido a madres autónomas de 18 a 59 años sin seguridad social, otorga un apoyo económico bimestral de $3,000 pesos por bimestre.

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Nueva convocatoria hasta 2027

Sobre nuevos registros para los programas Juventudes Renacimiento y Mujeres Renacimiento, la Secretaría de Bienestar informó que será hasta el 2027 cuando se tenga otra convocatoria.

Adelantaron que por recomendaciones, se debe de mantenerse informado de medios oficiales para conocer más detalles al respecto.