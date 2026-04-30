Síguenos

Última hora

Yucatán

Conciertos en Mérida: Kenia Os se presentará este viernes 1 de mayo; conoce el setlist completo

Yucatán

Inician los pagos de los programas Juventudes y Mujeres Renacimiento en Yucatán del bimestre marzo-abril

Beneficiarios de los programas Juventudes Renacimiento y Mujeres Renacimiento ya comienzan a recibir sus apoyos del bimestre marzo-abril.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

30 de abr de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Inician los pagos de los programas Mujeres Renacimiento y Juventudes Renacimiento
Inician los pagos de los programas Mujeres Renacimiento y Juventudes Renacimiento / Especial

La Secretaría de Bienestar en Yucatán informó que desde el miércoles 29 de abril comenzó la dispersión de pagos de los programas Juventudes Renacimiento y Mujeres Renacimiento del bimestre marzo-abril.

Yucatán impulsa su economía con la ampliación del Puerto de Altura de Progreso

Noticia Destacada

Ampliación del Puerto de Altura de Progreso avanza: Joaquín Díaz Mena y la Marina revisan nuevas etapas

Detallaron que estudiantes universitarios y madres autónomas ya comenzarán a recibir su pago bimestral a través de las tarjetas oficiales.

Agregaron que si aún no se ve reflejado el pago, se podrá monitorear a través de la aplicación del Banco del Bienestar.

En el caso del programa Juventudes Renacimiento se entrega un apoyo económico de $3,000.00 pesos bimestrales.

Este programa está dirigido a estudiantes de educación superior pública, con el objetivo de fomentar la permanencia escolar y cubrir gastos de transporte o materiales.

Sobr el programa Mujeres Renacimiento, dirigido a madres autónomas de 18 a 59 años sin seguridad social, otorga un apoyo económico bimestral de $3,000 pesos por bimestre.

El fiscal Juan Manuel León anuncia ante la LXIII Legislatura la creación del Comité de Participación Ciudadana

Noticia Destacada

FGE Yucatán logra 93% de efectividad en sentencias condenatorias en el 2025 y eleva 22% su productividad

Nueva convocatoria hasta 2027

Sobre nuevos registros para los programas Juventudes Renacimiento y Mujeres Renacimiento, la Secretaría de Bienestar informó que será hasta el 2027 cuando se tenga otra convocatoria.

Adelantaron que por recomendaciones, se debe de mantenerse informado de medios oficiales para conocer más detalles al respecto.

Te puede interesar