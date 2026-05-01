Mañanera de hoy 1 de mayo de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde la sede del SNTE en la Ciudad de México, la conferencia mañanera de este viernes 1 de mayo.
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01/05/2026 a las 08:47
Marath Bolaños, titular de la STPS, reconoce el apoyo y la coordinación que el gobierno ha tenido con las dirigencias laborales.
01/05/2026 a las 08:46
En el marco del Día del Trabajo, este viernes la conferencia cuenta con representantes y líderes de diversos sindicatos del país.
01/05/2026 a las 08:46
Así como a sus conquistas laborales, y a lo que han llamado la 'Primavera laboral' con la cuarta transformación de la vida pública.
01/05/2026 a las 08:46
La conferencia mañanera del pueblo de este viernes 1 de mayo está dedicada a las y los trabajadores de México.
01/05/2026 a las 08:45
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 1 de mayo.
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