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Mañanera de hoy 1 de mayo de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este viernes 1 de mayo desde la sede del SNTE en la Ciudad de México.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

1 de may de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum, presidenta de México
Claudia Sheinbaum, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde la sede del SNTE en la Ciudad de México, la conferencia mañanera de este viernes 1 de mayo.

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Marath Bolaños, titular de la STPS, reconoce el apoyo y la coordinación que el gobierno ha tenido con las dirigencias laborales.

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En el marco del Día del Trabajo, este viernes la conferencia cuenta con representantes y líderes de diversos sindicatos del país.

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Así como a sus conquistas laborales, y a lo que han llamado la 'Primavera laboral' con la cuarta transformación de la vida pública.

01/05/2026 a las 08:46

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01/05/2026 a las 08:45

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 1 de mayo.

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