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México

Mañanera de hoy 11 de mayo de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este lunes 11 de mayo desde Palacio Nacional.

Por Israel Olguín

11 de may de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum, presidenta de México
Claudia Sheinbaum, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este lunes 11 de mayo.

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11/05/2026 a las 07:42

Al día de ayer ya se han colocado 46 lonas en el mismo número de estaciones, que no justifican porque están comercializando el diesel a precios tan altos.

11/05/2026 a las 07:41

Actualmente el precio promedio del diesel se ubica en $27.73 pesos.

11/05/2026 a las 07:42

Escalante Ruiz informa que 31.2% de todas las estaciones gasolineras ya cumplen con el acuerdo de dar el precio del litro de diesel en $27 pesos.

11/05/2026 a las 07:40

Finabien se mantiene como la mejor remesadora en la modalidad depósito a cuenta o transferencia.

11/05/2026 a las 07:40

Como cada lunes, Iván Escalante, titular de Profeco presenta la sección 'Quién es quién en los precios'.

11/05/2026 a las 07:39

Hoy se encuentran en Palacio Nacional: Majo Aguilar, Junior H y Antonio Herrera, para presentar la segunda edición de 'México Canta'.

11/05/2026 a las 07:38

La mandataria anuncia la segunda edición del concurso 'México Canta'.

11/05/2026 a las 07:38

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 11 de mayo.

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