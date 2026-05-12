Mañanera de hoy 12 de mayo de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este martes 12 de mayo.
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12/05/2026 a las 07:41
Figueroa Franco subraya que esta reducción es equivalente a 34 homicidios dolosos menos por día.
12/05/2026 a las 07:40
La tendencia en el promedio diario de homicidio doloso desglosado de forma mensual de septiembre de 2024 a abril de 2026, destaca la disminución de 40%, señala.
12/05/2026 a las 07:39
Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP, presenta el reporte de incidencia delictiva con cifras consolidadas al 30 de abril de 2026.
12/05/2026 a las 07:38
Sheinbaum Pardo destaca que estos temas se hayan incluído en una estrategia que presentó Estados Unidos, días atrás.
12/05/2026 a las 07:38
Asimismo los funcionarios hablarán del problema del paso de armas de Estados Unidos hacia México.
12/05/2026 a las 07:38
Luisa María Alcalde, consejera Jurídica de Presidencia y el canciller Roberto Velasco, hablarán del reconocimiento que hace EU del problema que tiene en el consumo de drogas.
12/05/2026 a las 07:37
Hoy se encuentra el gabinete de Seguridad para dar el informe al cierre de abril en la materia.
12/05/2026 a las 07:37
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 12 de mayo.
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