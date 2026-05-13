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Mañanera de hoy 13 de mayo de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este miércoles 13 de mayo desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

13 de may de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este miércoles 13 de mayo.

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Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, presenta el prototipo del vehículo Olínea y todo se va a presentar el 7 de junio.

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En esta entidad la meta del programa es construir 40 mil 844 viviendas.

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Al ser 'Miércoles de Vivienda', se realiza un enlace a Comalcalco, Tabasco.

13/05/2026 a las 07:32

El objetivo es fortalecer la biodiversidad en esa zona.

13/05/2026 a las 07:31

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13/05/2026 a las 07:31

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 13 de mayo.

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