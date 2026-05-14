Claudia Sheinbaum anuncia la salida de Víctor Rodríguez de la dirección de Pemex.

Este jueves 14 de mayo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció oficialmente la salida de Víctor Rodríguez Padilla de la dirección general de Petróleos Mexicanos (Pemex). La información fue dada por medio de un video difundido en sus canales oficiales.

Por medio de un video compartido en sus redes sociales desde Palacio Nacional, la mandataria de México explicó las razones detrás de la salida de Victor. Aunado a esto; se dio a conocer el nombre del nuevo titular de la petrolera mexicana, detalles de suma importancia.

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¿Por qué sale Víctor Rodríguez de la dirección de Pemex?

La presidenta aclaró que la renuncia de Rodríguez Padilla no se debe a una ruptura, sino al cumplimiento de un acuerdo previo. Según explicó Sheinbaum, el académico de la UNAM aceptó tomar las riendas de Pemex al inicio del sexenio con la condición de permanecer un año y medio en el cargo para después retomar su labor docente e investigadora.

"Hoy les quiero anunciar que Víctor deja la dirección de Pemex porque fue el compromiso que yo hice con él... Ha hecho un trabajo sobresaliente", afirmó la mandataria, destacando su trayectoria como físico y experto en energía.

¿Quién será el nuevo titular de Pemex?

A través de un video difundido en sus canales oficiales, Claudia Sheinbaum, informó que la dirección de la petrolera estatal será asumida por Juan Carlos Carpio Fragoso, quien hasta hoy se desempeñaba como director de Finanzas de la misma institución. Carpio es un funcionario de confianza ya habiendo colaborado con la mandataria del país.

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Juan Carlos había trabajado con Sheinbaum, en el Gobierno de la Ciudad de México y tiene experiencia técnica en el manejo de deuda pública. El nombramiento de Carpio deberá ser ratificado por el Consejo de Administración de Pemex en los próximos días.

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