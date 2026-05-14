Harfuch refuerza seguridad en Michoacán: enviarán más inteligencia contra homicidios y extorsión

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que la coordinación entre el Gobierno federal, el Gobierno de Michoacán y las instituciones de seguridad y procuración de justicia ha permitido obtener resultados en la reducción de delitos de alto impacto en la entidad.

Durante una reunión de seguridad realizada en Morelia, encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, autoridades federales, estatales y municipales revisaron los avances de la estrategia aplicada en Michoacán.

En el encuentro participaron representantes de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y presidentes municipales.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el despliegue operativo y el fortalecimiento institucional han contribuido a disminuir homicidios, combatir la extorsión y avanzar contra la impunidad.

Harfuch sostuvo que cerca de 7 mil efectivos de las Fuerzas Armadas trabajan en coordinación con la Guardia Nacional, la Guardia Civil y corporaciones municipales para enfrentar a los grupos delictivos en distintas regiones del estado.

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Harfuch anuncia más elementos de inteligencia para Michoacán

Como parte de los acuerdos, García Harfuch adelantó que se enviarán más elementos especializados en inteligencia para coordinar acciones con la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

El objetivo será reforzar las investigaciones, mejorar la capacidad operativa y dar seguimiento a delitos como homicidio, extorsión y actividades de grupos criminales.

La visita de Harfuch a Michoacán forma parte de los trabajos de coordinación federal en la entidad, donde previamente el Gabinete de Seguridad ha revisado estrategias como el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, implementado para fortalecer acciones en municipios con alta incidencia delictiva.

Michoacán reporta baja en homicidios dolosos

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que Michoacán registra una disminución sostenida de homicidios dolosos desde 2021. Según el mandatario estatal, en abril se contabilizaron 72 víctimas, la cifra más baja dentro del periodo referido por su administración.

Bedolla también afirmó que el estado se colocó en el primer lugar nacional en combate a la impunidad, resultado que atribuyó a la comunicación permanente entre instituciones y a las acciones operativas desplegadas en distintas regiones.

Durante la reunión, alcaldes de Morelia, Uruapan, Zitácuaro, Zamora, Hidalgo, Tarímbaro, Jacona, Apatzingán y Pátzcuaro respaldaron la estrategia de coordinación y expusieron necesidades locales en materia de seguridad.

Nos reunimos con el secretario @OHarfuch, la @Defensamx1, la @SEMAR_mx y presidentes municipales para coordinar acciones y reforzar la estrategia de seguridad. En Michoacán seguimos trabajando en equipo con el Gobierno de México y nuestros municipios para construir la paz que las… pic.twitter.com/9NjDVPVw7W — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) May 14, 2026

Defensa ofrece capacitación y evaluación a policías municipales

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, expresó disposición para apoyar a los municipios en tareas de capacitación, reclutamiento y aplicación de exámenes de confianza a policías locales.

También planteó acompañamiento para revisar infraestructura destinada a elementos de seguridad, una de las solicitudes presentadas por los alcaldes durante la reunión.

Con estos acuerdos, autoridades federales y estatales buscan reforzar la presencia institucional en Michoacán y sostener la reducción de delitos, especialmente en regiones afectadas por homicidios, extorsión y operación de grupos criminales.

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