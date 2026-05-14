Mañanera de hoy 14 de mayo de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este jueves 14 de mayo.
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14/05/2026 a las 07:45
Iván Escalante Ruiz, titular de Profeco, menciona cuáles son los 24 productos que integran la canasta básica del Pacic.
14/05/2026 a las 07:44
Se detallará todo el programa para evitar inundaciones, desazolvar ríos y obras muy importantes para proteger la vida de las personas.
14/05/2026 a las 07:43
Igualmente la mandataria destaca obras en Acapulco y Veracruz.
14/05/2026 a las 07:43
Sheinbaum Pardo destaca la obra que se realiza en el oriente de la zona metropolitana del Valle de México.
14/05/2026 a las 07:42
Efraín Morales, director de Conagua, informará sobre las obras que se están haciendo en distintos lugares del país para evitar inundaciones.
14/05/2026 a las 07:42
El titular de Profeco informará sobre la colocación de señalización relacionada con los productos que están dentro de la canasta del Pacic.
14/05/2026 a las 07:42
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 14 de mayo.
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