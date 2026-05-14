¡Daños por más de 15 mil pesos! Motocicleta y taxi protagonizan accidente en Carrillo Puerto

Dos lesionados y daños materiales por más de 15 mil pesos fue el saldo de un aparatoso choque entre una motocicleta y un taxi perteneciente al Sindicato de Taxistas General Francisco May.

Los hechos se registraron en la avenida Santiago Pacheco por la calle 54 de la colonia Cecilio Chi, al ser reportado un aparatoso accidente entre dos unidades.

Noticia Destacada Motociclista termina gravemente lesionado al ser embestido en la carretera federal 307

En el lugar de los hechos hicieron acto de presencia de elementos de Tránsito Municipal quienes se hicieron cargo de los trabajos periciales y finalmente sea trasladado las unidades al corralón municipal.

De igual manera arribaron paramédicos de la Cruz Roja quienes se encargaron de brindar los primeros auxilios a los lesionados para que sean trasladados al nosocomio.

Una de las unidades involucradas en el accidente mañanero se trata de una taxi perteneciente al Sindicato de taxistas General Francisco May, que circulaba sobre la calle 54 de sur a norte y que cuyo chófer aparentemente no respetó su alto en disco fijo, provocó que sea colisionado por una motocicleta en la que se trasladaban dos personas que resultaron l3sionades uno de ellos con posible fisura en la clavícula.