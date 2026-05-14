Cofepris alerta por venta de medicinas falsas en Yucatán; las detectan en tianguis, redes sociales y comercios no autorizados

Medicamentos falsificados vendidos en tianguis, redes sociales y comercios no autorizados encendieron las alertas sanitarias en Yucatán, al representar no sólo un fraude económico, sino también un grave riesgo para la salud de quienes consumen productos con ingredientes alterados, dosis incorrectas o procedencia desconocida.

Durante una revisión de materiales informativos difundidos en el marco de la Semana Nacional Contra Riesgos Sanitarios 2026, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre el incremento en la circulación de productos apócrifos que imitan empaques originales y utilizan registros sanitarios falsos o inexistentes para aparentar legalidad.

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En Mérida, personal relacionado con vigilancia sanitaria explicó que uno de los principales problemas es que muchos medicamentos falsificados logran ingresar al mercado informal mediante ventas en tianguis, páginas web no oficiales, redes sociales o proveedores sin autorización sanitaria.

¿Cómo identificarlos?

La información revisada detalla que algunos de estos productos presentan nombres alterados similares a medicamentos conocidos, empaques deteriorados o datos incompletos sobre fabricante, domicilio y lote de producción, lo que dificulta garantizar su autenticidad y seguridad para el consumidor.

Además, especialistas advirtieron que consumir medicamentos falsificados puede provocar reacciones adversas, intoxicaciones, resistencia a tratamientos e incluso complicaciones graves en pacientes con enfermedades crónicas o infecciosas.

Entre las principales señales de alerta se encuentran precios significativamente menores a los habituales, cajas con errores de impresión, etiquetas irregulares o ausencia de información sanitaria obligatoria.

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También se alertó sobre productos que contienen ingredientes incorrectos o concentraciones distintas a las indicadas, situación que puede alterar la efectividad de tratamientos médicos y agravar los padecimientos.

Mercados y redes

Las autoridades sanitarias reiteraron que la población debe adquirir medicamentos únicamente en farmacias y establecimientos autorizados, evitando compras en mercados ambulantes o plataformas digitales sin certificación oficial.

En Yucatán, el llamado cobra relevancia debido al crecimiento del comercio informal, así como la venta de productos médicos a través de redes sociales, una práctica que especialistas consideran cada vez más frecuente y difícil de supervisar.

Como parte de las recomendaciones emitidas, se pidió a la ciudadanía denunciar cualquier producto sospechoso y conservar la evidencia que permita rastrear su origen y comercialización.

En caso de detectar un medicamento presuntamente falsificado, las autoridades sugieren tomar fotografías del producto, empaque y etiquetas; resguardar la caja y contenedor originales; además de conservar el ticket o nota de compra, a fin de facilitar la identificación del vendedor o establecimiento involucrado en el ilícito.

Ciudadanía, clave

Personal de vigilancia sanitaria señaló que los reportes ciudadanos resultan fundamentales para detectar puntos de distribución irregular y evitar que más personas sean afectadas por productos que pueden comprometer seriamente la salud.

La Cofepris recordó que la falsificación de medicamentos constituye un delito que impacta directamente en la seguridad sanitaria del país, debido a que pone en circulación sustancias sin controles adecuados de calidad, fabricación y almacenamiento.

Los especialistas insistieron en que denunciar puede marcar la diferencia entre evitar nuevos casos o permitir que continúe la distribución de productos riesgosos, especialmente entre personas que recurren a medicamentos de bajo costo por necesidad económica o desconocimiento de los riesgos.