Presidenta Sheinbaum defiende no extraditar a Rubén Rocha y revela que EU rechazó 36 solicitudes de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la decisión de no proceder contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pese a la solicitud realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para su detención y eventual extradición.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que el Gobierno de México actuará únicamente conforme a la ley y a las pruebas que existan dentro del sistema penal mexicano.

Sheinbaum reveló que Estados Unidos ha rechazado 36 solicitudes de extradición presentadas por México debido a falta de pruebas, por lo que sostuvo que ambos países deben actuar bajo los mismos criterios jurídicos.

México no actuará sin pruebas, dice Sheinbaum

La presidenta reiteró que su administración no modificará su postura respecto al caso de Rubén Rocha Moya mientras no existan elementos suficientes que acrediten responsabilidades.

Explicó que cualquier procedimiento debe apegarse a la Constitución, al sistema penal acusatorio y a una visión de defensa de la soberanía nacional.

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“Si hay pruebas suficientes se procede, si no hay pruebas no se procede”, sostuvo la mandataria al justificar la posición del Gobierno federal frente a las acusaciones provenientes de Estados Unidos.

Gobierno federal dará detalles sobre extradiciones

Sheinbaum adelantó que la próxima semana integrantes de su gabinete ofrecerán información detallada sobre las solicitudes de extradición y los mecanismos que utiliza México para pedir la detención urgente de personas requeridas por la justicia.

#MañaneraDelPueblo. Revela @Claudiashein que hay al menos 36 casos de solicitudes de extradición urgentes y EU se ha negado por falta de pruebas. Responde al consenso intervencionista en programas de opinión como #TercerGrado: “se les olvida que faltan las pruebas” en el caso de… pic.twitter.com/3DcrjQnTfg — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 14, 2026

Las declaraciones ocurren en medio de la tensión política generada por las acusaciones de autoridades estadounidenses contra funcionarios y políticos sinaloenses presuntamente vinculados con el Cártel de Sinaloa.

El caso ha provocado debate sobre cooperación bilateral, soberanía y el intercambio de información judicial entre ambos países.

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